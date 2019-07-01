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Напівгола дівчина на яхті патріарха Кирила: з'явилася перша реакція РПЦ

7.2тЧитати матеріал російською

У Російській православній церкві повідомили, що нічого не знають про оголену дівчину, яка була на яхті "Паллада", яка належить РПЦ.

Про це в коментарі радіостанції "Говорить Москва" повідомив заступник голови Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Вахтанг Кипшидзе.

"Мені про це нічого не відомо", – повідомив священик, відповідаючи про фотографії і про те, хто може користуватися яхтою.

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Російські ЗМІ повідомляли, що компанія "Лукойл" передала в дар Московській патріархії яхту "Паллада" в 2005 році. Передачу підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Вартість яхти журналісти оцінили в 4 мільйони доларів.

У 2011 році в прес-службі патріарха Кирила уточнили, що яхта знаходиться на балансі Московської патріархії, однак відмовилися розголошувати вартість обслуговування.

Патріарх Кирил

Патріарх Кирил

Як повідомляв OBOZREVATE , на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, в тому числі і майже оголену дівчину в бікіні.

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Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
для проповеди пастве духовных скреп РПЦ просто необходимы яхты!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а фотки то где? придумали сами?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Точно не кирюши. Тот по маленьким мальчикам вместе с пуйлом выступают.
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