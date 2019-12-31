Напередодні нового року в Росії розстріляли поліцейських: є жертви. Відео

У вівторок, 31 грудня в Інгушетії (Росія), вчинили напад на пост ДПС. В результаті стрілянини двоє осіб отримали поранення і один помер на місці.

Як повідомляє "Інтерфакс", подія трапилася в столиці Магасе.

"Група з трьох осіб під'їхала на автомобілі до посту правоохоронців на в'їзді в Магас і відкрила вогонь з автоматичної зброї по посту. Поранення отримали двоє співробітників, ще один, на жаль, помер", – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що загиблим виявився старший лейтенант Зелемхан Кокорхоєв.

"За попередніми даними на правоохоронця спочатку наїхали на автомобілі, а потім добили ножем. Один з поранених імовірно цивільний. Один з нападників Мізієв, загиблий Кокорхоєв", - пише "Регіон онлайн".

Напад в Інгушетії Twitter Baza

Також по нападникам відкрили у відповідь вогонь. За різними даними загинули один або два нападаючих.

Telegram-канал "112" пише, що автомобіль з нападниками врізався в пост, після чого зловмисники вийшли і зарізали одного поліцейського, потім поранили другого і були обстріляні третім.

Після нападу на пост ДПС в Республіці Інгушетія в'їзд і виїзд та регіонального центру перекриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії озброєний чоловік напав на поліцейських, намагаючись звільнити затриманого.

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