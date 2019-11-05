"Напаскудила тут!" У російській лікарні пацієнтці помили обличчя брудною ганчіркою. Відео

У Челябінській області Росії співробітниця однієї з лікарень вилаяла пацієнтку за "неналежну" поведінку та протерла їй обличчя ганчіркою, вимоченою у випорожненнях.

Інцидент трапився в місті Міас. Відповідні кадри опублікували в місцевій соцспільноті в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На відео потрапила сцена, яка описує всю суть безкоштовної медицини в Росії — прибиральниця травматологічного відділення лікарні №2 спочатку ображала пацієнтку, а потім" помила "її обличчя ганчіркою, якою щойно витирала фекалії", — йдеться в повідомленні.

У російській лікарні пацієнтці помили обличчя брудною ганчіркою Скріншот з відео twitter.com/ru2ch

На кадрах видно, як співробітниця лікарні лає пацієнтку за те, що через неї вся підлога в палаті забрудненв екскрементами, невдоволено заявляючи: "Нагадила тут!" Водночас та сидить на лікарняному ліжку повністю роздягнена.

Після санітарка занурила брудну ганчірку у відро й протерла нею обличчя жінки, хоч вона відмахувалася, повідомивши, що його треба помити.

Місцеві ЗМІ зазначають, що коментарів від керівництва медустанови поки не надходило.

Водночас користувачі соцмережі засудили співробітницю лікарні за таку поведінку. Вони зазначили, що навіть якщо пацієнтка була в стані алкогольного сп'яніння, вона не заслуговує такого ставлення.

Санітарка вилаяла пацієнтку за "неналежну" поведінку і протерла їй обличчя ганчіркою, вимоченою у випорожненнях Скріншот із відео twitter.com/ru2ch

"Пацієнтка необов'язково п'яна, людина елементарно може мати неврологічні порушення з нетриманням (!). Санітарка негідниця, вимагає від хворої поведінки здорової людини. Бажаю їй одного разу потрапити до лікарні з нетриманням і щоб їй попалася така ж санітарка!", — написали одні.

Інші ж підкреслили, що ситуація показує всю суть російської медицини, звинувативши в цьому владу.

"Це на совісті нашого президента. Це його "скріпа". Хоча, що таке совість, він забув ще до КДБ", "У Рашці, у великій країні все кріпово! Обличчя миють лайном, це гарне порівняння, прокуратура не знайшла ознак корупції у пана Клішіца, мама пенсіонерка все чесно заробила на всі готелі в Австрії!" — додали в коментарях.

Скріншот twitter.com/ru2ch

У місті Міас на відео потрапила сцена, яка описувала всю суть безкоштовної медицини в Росії - прибиральниця травматологічного відділення лікарні №2 спочатку ображала пацієнтку, а потім "помила" її обличчя ганчіркою, якою щойно витирала фекалії.



Треба було йти в бізнес. pic.twitter.com/EgiTE5ja0Y - Двач (@ ru2ch) 4 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін анекдотом відреагував на пропозицію зміни системи медичних закупівель у РФ і нарвався на критику своїх громадян. "Бабуся приходить до юридичної консультації: "А ось чи маю я право?" — "Так, бабусю, маєш!" — "А можу чи ні це зробити?" — "Ні, бабцю, не можеш!" — посміхаючись, сказав він, даючи зрозуміти, що цього не буде.

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