Сегодня мир вспоминает одну из позорнейших страниц русско-большевицкой истории. Подражая своему "собинному другу" Гитлеру, Сталин решил, с его разрешения, начать свою войну в Европе. Сталин был труслив и без полной уверенности в победе войны бы не начал. Но двухмиллионная Финляндия и двухсотмиллионный СССР были столь несопоставимы, а недавняя легкая победа в Польше, которой Красная армия вцепилась в спину, когда польские солдаты были обращены лицом к Вермахту, так кружила голову, что Кремлевский горец решился. 30 ноября в восемь часов утра СССР напал на Финляндию.

Напал, и в течение трех месяцев был разбит. Финны одержали и военную и дипломатическую победу. Весь мир стал презирать СССР, он был с позором исключен из Лиги Наций, а друг Гитлер, посмотрев, как воюет его новый союзник, решился, на свою голову, воевать на два фронта. Именно после Советско-Финской войны он приказал разрабатывать план "Барбаросса".

Финляндия была одним из кусочков былой Российской Империи, которая не покорилась большевикам никогда. Другие "кусочки", были съедены Сталиным в 1939-46 гг. - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Бессарабия. А Финляндия выстояла, хотя, как показывает финский историк Киммо Рентола, удалось ей это с огромным трудом и не без компромиссов. Но ни один компромисс не был фатальным. И сейчас - Финляндия процветающая страна Евросоюза с богатым и свободным народом, развитой промышленностью и высокопродуктивным сельским хозяйством. Нищие и пустые русские деревни, заросшие поля, хаотичные поселки выглядят особенно убого, когда на поезде из Хельсинки возвращаешься в Москву.

Вся Россия могла быть такой, как Финляндия сегодня, могла бы, да не стала. Скажем спасибо выбору наших предков, не вставших как один на защиту своей земли от большевиков, соблазнившихся их гнусными и лживыми посулами.

Я знаю, мне скажут - Финляндия никогда не была частью России вполне, хотя в составе Империи Старая Финляндия находилась с 1721 года, а новая с 1809. Но она управлялась по своим законам, не знала крепостного положения, хотя и знала национальный гнет и презрение шведов в отношении финнов. Всё это так. Но для меня Финляндия навсегда останется примером того, как могли бы жить мы, если бы не повелись на посулы большевиков, если бы не пожалели своих жизней в борьбе за свободу. Почетней погибнуть с оружием в руках в бою с врагом, чем от пули в затылок в застенке ЧК. Но когда боишься первого - получаешь второе.

И самое позорное, что с легкой руки г-на Путина русские историки вновь повторяют, что СССР начал войну с Финляндией, чтобы отодвинуть границу. Как будто такой аргумент может быть причиной к войне.

Как и более полувека назад, когда я раскрашивал моего отца о той Зимней войне, я хочу повторить - Финны молодцы, вы отстояли свою свободу от полчищ тирана, согнувшего в бараний рог Россию, вы стали для нас примером, как надо жить и как надо защищаться, если брошен вызов достоинству и чести.

А тем, кто хочет знать подробности, предлагаю главу из книги "История России. ХХ век" в последней редакции:

4.1.4. "Зимняя война" 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.

К 1939 г. Финляндия ориентировалась преимущественно на Швецию и Великобританию, поддерживая тесные экономические связи с США. 20 сентября 1939 г. Хельсинки подтвердил нейтралитет на конференции стран Северной Европы.

Советско-финляндский пакт о ненападении 1934 г. предусматривал исключительно мирное разрешение конфликтов. Но еще в июне 1939 г. Сталин поручил разработать план нападения на Финляндию силами Ленинградского военного округа (ЛенВО), с сентября на границе сосредотачивались войска. Для обострения отношений использовался сталинский тезис о мнимой угрозе Ленинграду. На Карельском перешейке граница – бывшая внутренняя граница Выборгской и Санкт-Петербургской губерний – проходила в 32 километрах от города. Политбюро указывало на "возможность артобстрела Ленинграда" или на вероятность "использования Финляндии третьей страной". Но финны не имели ни дальнобойной артиллерии, ни желания обстреливать Ленинград. Даже в 1941–1944 гг., когда Финляндия воевала на стороне Германии, пассивно участвуя в блокаде города, финское военно-политическое руководство отказалось от обстрелов, налетов и наступательных действий с Карельского перешейка против Ленинграда.

Переговоры 12 октября – 13 ноября зашли в тупик. Финны согласились передать СССР 5 из 6 требуемых островов и сместить границу вглубь перешейка на 15 километров. Но разоружить "линию Маннергейма" - систему оборонительных укреплений на Карельском перешейке, защищавшую Хельсинки и промышленные районы южной Финляндии - и разместить на Ханко базу, нарушив принцип нейтралитета, финские дипломаты отказались. 11 ноября Ворошилов издал приказ о создании в ЛенВО 106-й дивизии из советских карел и финнов. 21 ноября военный совет округа директивой № 4713 поставил задачи боеготовым 7-й, 8-й, 9-й и 14-й армиям. Переход в наступление намечался на час "х". Оккупировать Финляндию планировалось к 21 декабря – 60-летию Сталина.

26 ноября Молотов обвинил финнов в обстреле красноармейцев у пограничной деревни Майнила на перешейке. Но Хельсинки отверг обвинения, предложив расследовать инцидент на основе действовавших двухсторонних соглашений. Финны были готовы и к переговорам об обоюдном отводе войск от границы. В ответ Молотов обвинил правительство Аймо Каарло Каяндера в "издевательстве" над "жертвами обстрела" и подчеркнул, что СССР отныне не связан пактом 1934 г., не подлежавшим односторонней денонсации. 29 ноября Москва разорвала дипломатические отношения. Финны поспешили заявить о готовности отвести войска от границы в одностороннем порядке, и выполнить другие требования СССР.

Советская реакция последовала утром. В 8.00 30 ноября начался артобстрел границ Финляндии. Атакам с воздуха подверглись Хельсинки, Турку, Тампере и другие города. За время войны от советских бомбардировок погибли и получили ранения около 3 тысяч граждан. Слабые финские ВВС налетов на советские города не совершали. Президент К.Каллио объявил состояние войны, назначив Главнокомандующим маршала Карла-Густава Маннергейма, в прошлом генерал-лейтенанта русской службы и Георгиевского кавалера, героя Белой борьбы в Финляндии.

Соотношение сил и средств к 30 ноября 1939 г.

Силы

и средства Действующая против Финляндии

армия СССР Финляндия

1. Пехота (в тыс.) 350 337

2. Танки около 2 тыс. 15

3. Артиллерия 2,4 тыс. 530

4. Авиация 1,7 тыс. 114

5. Военно-морские силы 158 кораблей и 45 подводных лодок 67 кораблей и 5 подводных лодок

Зимой 1940 г. советские войска усилили 13-я и 15-я армии. К марту против Финляндии воевали уже 1,2 млн. человек (12,5 тыс. орудий и минометов, ок. 4 тыс. танков и почти 2,5 тыс. самолетов) – треть всей Красной армии и половина ВВС. Финляндия, исчерпав все ресурсы, отмобилизовала 600 тыс. человек.

7-й армии надлежало прорваться через перешеек, овладеть столицей и южными районами Финляндии. Три армии севернее Ладоги обходили "линию Маннергейма" через Приладожье, рассекали страну и занимали север Суоми. Но война затянулась. В 40-градусный мороз появились тысячи обмороженных. Сила РККА не могла сломить качество финской армии. Красноармейцы – вчерашние пассивные и нищие колхозники – плохо ходили на лыжах и неумело воевали. Командиры действовали шаблонно и безынициативно. Лобовые атаки вели к бессмысленным потерям. Слабой была подготовка летчиков, связистов, танкистов, совершенно неудовлетворительно выглядело взаимодействие родов войск. В карельских снегах советские дивизии напоминали огромное и малоподвижное войско азиатской деспотии, способное достичь успеха лишь за счет невероятных потерь и подавляющего превосходства. Кровавые атаки на "линию Маннергейма" 6, а затем 17–20 декабря полностью обескровили 7-ю армию.

Швеция искала мира для Хельсинки. Однако по решению Политбюро 1 декабря из работников Коминтерна было создано "Народное правительство" "Финляндской демократической республики" (ФДР) во главе с членом Президиума Коминтерна О.В. Куусиненом. Официально "правительство" пребывало в Териоках (ныне Зеленогорск), фактически – в Москве. 106-я советская карело-финская дивизия превратилась в ядро "Финской народной армии". Молотов заявил шведам: СССР не ведет войны против Финляндии, а оказывает помощь правительству ФДР в "свержении гнета помещиков и капиталистов". 2 декабря Куусинен и Молотов подписали "Договор о дружбе и взаимопомощи" между СССР и ФДР. К "Договору" прилагался секретный дополнительный протокол, содержание которого соответствовало дополнительным протоколам, подписанным Эстонией, Латвией и Литвой.

"Териокское правительство" Финляндия и мир не заметили. 14 декабря за агрессию Советский Союз был исключен из Лиги Наций. СССР поддерживали лишь германские дипломаты. Великобритания, США, Франция и Швеция поставляли Финляндии военные материалы. Из разных стран в Суоми прибыли 11,5 тысяч добровольцев. Многие из них были офицерами в армиях своих государств. В рядах финской армии мужественно сражались и русские эмигранты – бывшие белые офицеры и их сыновья (братья Алексей и Юрий Феоктистовы и др.), которым эта часть Российской Империи дала пристанище после Гражданской войны.

Севернее Ладоги финские лыжные батальоны сумели нанести поражение 10 советским дивизиям, разгромив 4 из них. Неудачи вызвали ярость у Сталина. Свирепствовали военные трибуналы. Сталинский любимец армейский комиссар I ранга Л.З.Мехлис, который сам чуть не попал в плен у Суомуссалми, практиковал показательные расстрелы командиров. Кирилл Афанасьевич Мерецков стал командующим 7-й армией с требованием прорвать "линию Маннергейма". С целью подготовки концентрированного удара на главном направлении 7 января 1940 г. был образован Северо-Западный фронт командарма I ранга С.К. Тимошенко, сосредоточившего на перешейке огромные силы. Защитников "линии Маннергейма" войска 7-й и 13-й армий превосходили по людям – в 4,5 раза, по артиллерии – в 9,5 раз, по авиации – в 7 раз, по танкам – в сотни раз. 11 февраля начался штурм, Тимошенко и Мерецков не считались с потерями. В финской обороне возникла трехкилометровая брешь и, не имея резервов, 17 февраля финны начали отход к Выборгу. Маннергейм потребовал от правительства завершения войны, истощившей силы Финляндии.

Перед СССР возникли перспективы дипломатического разрыва с США и конфликта с Западом. Англия и Франция больше не желали мириться с советской агрессией, как они смирились с захватом Польши. Общественность этих стран требовала решительно поддержать маленькую демократическую Финляндию перед лицом сталинской агрессии. На севере Финляндии ожидалась высадка англо-французского экспедиционного корпуса (57 тыс. чел). Первый эшелон, состоявший из английских гвардейцев и лыжников, французских иностранных легионеров и тысячи поляков (всего 15 500 человек плюс три батальона обслуживания) по указанию начальника Британского генерального штаба генерала Эдмунда Айронсайда (в 1919-20 гг. он командовал британским экспедиционным корпусом в Архангельской губернии) должен был начать высадку в Нарвике 15 марта. Союзники предполагали перебросить в Финляндию одну тысячу бомбардировщиков. Британские и французские эксперты изучали варианты авиаударов по нефтепромыслам в Баку и операций в Закавказье из занятого тогда Великобританией Ирака. Всё более вероятной становилась перспектива, что Великобритания и Франция объявят войну СССР, как союзнику и подельнику нацистской Германии, с которой эти державы уже находились в состоянии войны с 3 сентября 1939 г.

Военная поддержка Англии и Франции ломала расчеты Сталина, так как уже в феврале 1940 г. в оперативных документах основным противником СССР называлась Германия, а не Великобритания и Франция. Сталин и Молотов пытались заручиться поддержкой Скандинавских государств. Молотов предлагал передать Швеции Аландские острова – населенную шведами островную губернию Финляндии, а Норвегии обещал вывод Красной армии из занятого ею района Петсамо (Печенги) - финляндского порта на Баренцевом море. Хотя после завершения Первой Мировой войны шведы приложили очень много усилий, добиваясь передачи от Финляндии к Швеции Аландских островов, теперь Швеция ответила на предложения Молотова решительным отказом. Министр иностранных дел Швеции Кристиан Гюнтер сухо сообщил Молотову, что "по Аландским островам в настоящий момент соглашение невозможно". Советскому Союзу не удалось отколоть Скандинавские страны от Великобритании и Франции в их противодействии советской агрессии против Финляндии.

И Хельсинки, и Москва склонялись к миру. Требования СССР были тяжелыми, но Финляндия сохраняла независимость и избегла советизации. 8 марта на фоне кровавых и безуспешных боев за Выборг в Москве начались переговоры. Вечером 12 марта мирный договор был подписан. В полдень 13 марта огонь на фронте стих.

По мирному договору от 12 марта Советский Союз получил 40 тыс. кв.км. финской территории – Финляндия потеряла область под Куóлаярви, часть карельского перешейка, включая Выборг, земли примыкающие с севера к Ладожскому озеру, в том числе Сортавалу и древний Валаамский православный монастырь, который немедленно был разорен большевиками. Граница сместилась от Ленинграда на расстояние от 130 до 150 км. Военно-морская база на мысе Ханко (Гангут) в стратегической точке соединения Ботнического и Финского заливов была передана СССР на 30 лет. Аландские острова, однако, остались за Финляндией, так же как и район Петсамо, продолжавший отделять СССР от Норвегии.

Около 400 тысяч местного населения, не желавшего оказаться под советской властью, вынуждены была стать беженцами в других частях Финляндии. Среди этих беженцев немало было и русских, оставшихся в Финляндии после гражданской войны. Ушли вглубь Финляндии и монахи Валаамского монастыря, основав Ново-валаамский монастырь – духовный центр православной Финляндии. Отданные СССР земли составляли примерно 11% народно-хозяйственного потенциала Финляндии, но на них не осталось ни души. Сталин получил только землю. Своих граждан Финляндия спасла от большевизма.

13 марта в приказе по армии маршал Маннергейм сказал: "Солдаты! Более 15 тысяч из вас, тех, кто вышел на поле боя, никогда больше не увидят своих очагов, а сколь многие из вас навсегда потеряли способность к труду! Но вы также нанесли врагу тяжелые удары, и если двести тысяч из них лежат в снежных сугробах и смотрят невидящими глазами в наше хмурое небо – в том нет вашей вины".

За счет аннексированных районов и Карельской АССР была образована 31 марта 1940 г. Карело-Финская ССР, просуществовавшая до 16 июля 1956 г. (в 1944 г. часть отторгнутых от Финляндии земель, включая Выборг, Кексгольм [Приозерск] и Антреа [Каменногорск] были переданы из Карело-Финской ССР в Ленинградскую область). Финнов в новой союзной республике было всегда немного – по переписи 1934 г. – 15 тысяч. В 1937-38 гг. финны Карелии подверглись тяжким репрессиям – убит или лишен свободы был каждый седьмой – 1929 человек. Многие бежали из Карелии, чтобы затеряться и тем спасти жизнь. По переписи 1939 г. в Карельской АССР проживало 8322 финна и в 1940 г. к ним не прибавился ни один финн Финляндии. Злые языки шутили, что в К-ФССР найдены только два финна - Финкельштейн и фининспектор. В действительности новое название и союзный статус преследовали совершенно иную, нежели национальное возрождение финского народа цель – они были направлены на перспективу присоединения к СССР всей Финляндии в будущем, когда результаты неудачной для большевиков Зимней войны удалось бы ревизовать.

Война покончила с нейтралитетом Финляндии, армия которой в 1941 г. стала самым боеспособным союзником Вермахта. В 1941–1944 гг. финские войска по линии старой границы участвовали в блокаде Ленинграда. Нечеловеческие страдания и огромные жертвы ленинградцев явились одним из последствий Зимней войны.

На финском фронте Особые отделы НКВД фиксировали многочисленные антисталинские высказывания бойцов и командиров. 843 красноармейца были репрессированы за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Белые организации Русского Зарубежья (РОВС, НТС-НП и др.) пытались использовать ситуацию в Финляндии для борьбы с большевиками. При помощи Маннергейма и офицеров РОВС бывший секретарь Сталина Борис Бажанов в феврале – марте 1940 г. сформировал из пленных красноармейцев пять добровольческих отрядов Русской народной армии под политическими антисталинскими лозунгами. Опыт показал, что среди "подсоветских" людей оказалось немало скрытых противников Сталина. Не исключено, что поэтому большинство вернувшихся на родину советских военнопленных были заключены в концлагеря, а многие расстреляны органами НКВД.

Итоги советско-финляндской войны 1939–1940 гг.

Категории потерь СССР Финляндия

1. Убитые,

умершие от ран

ок. 150 тыс. - 26 634 (из которых 3 674 умерли от ран и 957 человек гражданского населения)

2. Пропавшие без вести 17 тыс. - 1727

3. Военнопленные ок. 6 тыс. (вернулись 5465) - От 825 до 1 тыс., (вернулись ок. 600)

4. Раненые, контуженные, обмороженные, обожженные

325 тыс. - 43 557 (из которых 3671 умерло от ран)

5. Самолеты (в шт.) 640 - 62

6. Танки(в шт.) 650 уничтожены, ок. 1,8 тыс. подбиты,

ок. 1,5 тыс. вышли из строя по техническим причинам - ?

7. Потери на море подводная лодка "С-2"

вспомогательныйсторожевой корабль,

буксир на Ладоге

Соотношение потерь, свидетельствует о непрофессионализме РККА. После войны боевая подготовка войск и уровень компетентности были поставлены Ворошилову в вину. 7 мая 1940 г. в должности наркома обороны его заменил маршал С.К. Тимошенко. Потери финнов были примерно в десять раз меньше советских. Это – результат сталинских приемов ведения войны, когда солдаты считались расходным материалом для достижения целей командования любой ценой. Престиж Красной армии очень поколебался после таких результатов "Зимней войны". Для политиков и военных экспертов всех европейских государств стало ясно, что Красной армии как боеспособной величины действительно не существует, что уничтожение командного состава и массовый террор разрушили даже то, что было до середины 1930-х гг. Так обернулись слова Сталина: "Победить финнов – не бог весть, какая задача". Задача оказалась не из простых.

20 января 1940 г. сэр Уинстон Черчилль, тогда – первый лорд Адмиралтейства - морской министр Великобритании, непримиримый враг и нацизма, и коммунизма, обратился по радио к финнам: "Финляндия не сдающаяся, более того, торжествующая в самых челюстях чудовища, показала нам, на что способен свободный человек. Ваша страна оказала величайшую услугу человечеству. Перед всем миром Финляндия обнажила слабость Красной армии и ее военно-воздушного флота. Множество иллюзий относительно советской России рассеялись в эти краткие жестокие недели боёв близ Полярного круга. Всем стало очевидно, как развращает коммунизм душу нации – в мирное время она голодна и беспокойна, в военное же – низменна и жестока".

Но для такой маленькой страны, как Финляндия, понесенные ею потери были трагически велики. И всё же финны, хотя и ценой больших потерь и уступок, но сохранили государственную независимость, которую утратили Латвия, Эстония и Литва. Для финнов это была победа их мужества и патриотизма, которой они гордятся и по сей день.

В 1939-40 гг. Сталин фактически завершил Гражданскую войну, развязанную за 20 лет до того Лениным. Те части былой Российской Империи, которым удалось избежать большевизации в 1920 – получили ее теперь на штыках Красной Армии. Даже те области Австро-Венгрии, которые русская армия оккупировала в 1916 г. – Восточная Галиция и Буковина, были прихвачены и на этот раз. Только одна Финляндия, под руководством всё того же генерала Маннергейма, как и в 1918 г. отстояла свою свободу и отбросила Красные полки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.