"Біси, повбиваю!" Різник із Москви шокував батьків і друзів раптовою агресією

Батьки росіянина Юхима Єфімова, який влаштував різанину в московській церкві Святителя Миколая, заявили, що в шоці від того, що сталося.

Як передає Telegram-канал LIFE SHOT, знайомі охарактеризували 26-річного хлопця як тихого, спокійного, миролюбного і віруючого. Він, за словами друзів, навіть ніколи не бився.

"Горобця не образив би! Жодних відхилень, як багато хто думає, все в порядку, звичайний хлопець", – сказали рідні про затриманого мешканця Липецької області.

Юхим Єфімов влаштував різанину в церкві в Москві Колаж

Поліцейські заявили, що виявили у Єфімова згорток із невідомою "речовиною рослинного походження". Найближчим часом хлопцеві оберуть запобіжний захід.

Єфімов – співробітник столичної будівельної фірми, у нього кілька професій: "зварювальник, електрик, плиточник та інші", повідомила його матір. За словами жінки, її син працює позмінно: "місяць працює – тиждень вдома, об'єкт закінчать – їх відпускають", передає РБК.

Нагадаємо, у результаті інциденту в храмі в центрі Москви постраждали двоє людей. Зловмисник із криками "Біси, повбиваю!" почав різанину прямо під час служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас у США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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