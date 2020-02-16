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16 лютого • оновлено в 20:27
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"Біси, повбиваю!" Різник із Москви шокував батьків і друзів раптовою агресією

2.4т
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Батьки росіянина Юхима Єфімова, який влаштував різанину в московській церкві Святителя Миколая, заявили, що в шоці від того, що сталося.

Як передає Telegram-канал LIFE SHOT, знайомі охарактеризували 26-річного хлопця як тихого, спокійного, миролюбного і віруючого. Він, за словами друзів, навіть ніколи не бився.

"Горобця не образив би! Жодних відхилень, як багато хто думає, все в порядку, звичайний хлопець", – сказали рідні про затриманого мешканця Липецької області.

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Юхим Єфімов влаштував різанину в церкві в Москві

Юхим Єфімов влаштував різанину в церкві в Москві

Колаж

Поліцейські заявили, що виявили у Єфімова згорток із невідомою "речовиною рослинного походження". Найближчим часом хлопцеві оберуть запобіжний захід.

Єфімов – співробітник столичної будівельної фірми, у нього кілька професій: "зварювальник, електрик, плиточник та інші", повідомила його матір. За словами жінки, її син працює позмінно: "місяць працює – тиждень вдома, об'єкт закінчать – їх відпускають", передає РБК.

Нагадаємо, у результаті інциденту в храмі в центрі Москви постраждали двоє людей. Зловмисник із криками "Біси, повбиваю!" почав різанину прямо під час служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас у США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії церква напад
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Ефимка про Украину наслушался и пошел ......Фанат Гордона между прочим!
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Он Алекс
Он Алекс
Minaev Alexey, российский ты троль стрелочник, у тебя дегенерат ничего не получится ::)))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да ладно. Нормальный такой парень. Борется с бесами. А в свободное время курит чудо-траву.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Истинный Кацaп! Высокодуховный и скрепный!
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Он Алекс
Он Алекс
Minaev Alexey, хватает 10 минут новостей с на России , если не на улице расстреляют семью с ребёнком, то телка с отрезанной головой ребёнка по Москве гуляет или ауешники забьют кого-то на Урале ..
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кацaп Кацaпыч, ой накаркаешь.......недельку новостей с Украины подождем, брат ? ;-)
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