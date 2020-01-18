Намет дірявий, ліхтарик – один: з'явилася несподівана версія загибелі групи Дятлова

У загибелі групи туристів на перевалі Дятлова (Росія) не було ніякої містики. Головна причина трагедії нібито криється в поганій організації походу.

Про це пише автор Яндекс.Дзен-каналу "Турист у горах". За його словами, керівник гурту Ігор Дятлов нібито припустився низки грубих помилок.

Перевал Дятлова Архівне фото

Наприклад, туристи заздалегідь не повідомили про свій маршрут, тому місце стоянки знайшли лише за два тижні. Також, з огляду на дані слідства, лідер не прислухався до порад оленярів щодо вибору стежки й пішов своєю дорогою.

"Група почала сходження на гору тільки о 15:00, що дуже пізно для зимового часу, адже темніє рано, а вибирати дорогу, підсвічуючи її одним ліхтарем. Спорядження для походу також не було відповідним – намет був важким і дірявим", – пояснив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра Дятлова розкрила нові дані про загибель групи.

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