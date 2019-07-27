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"Ні-ні, я проти!" Клімкін розсекретив перемовини з Росією

7.1т Читати матеріал російською

Після підписання Мінських домовленостей українськими дипломатами було розроблено декілька дорожніх карт щодо їх реалізації, однак всіх заблокувала російська сторона.

Про це на зустрічі із ветеранами війни на Донбасі розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як один із прикладів він навів передостанню зустріч у Нормандському форматі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, України та Росії, на якій Сергій Лавров не приховуючи сказав, “нам на Донбасі потрібні свої люди”.

Сергій Лавров і Павло Клімкін

Сергій Лавров і Павло Клімкін

korrespondent.net

“Я запропонував ввести міжнародну адміністрацію, яка могла би підготувати Донбас до виборів. Але Лавров сказав: “Ні-ні, я проти. Я розумію, що ви втрьох “за”, але я проти". Німецький міністр запитав “а чому?”, на що Лавров йому відповів: “Я проти тому, що виберете кого хочете, а нам потрібно вибрати тих, кого ми хочемо”, – зізнався Клімкін.

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За його словами, це буквальний переклад слів Лаврова з англійської на українську і така відповідь дуже вразила німецького міністра закордонних справ.

“Для нього це була перша участь у Нормандській зустрічі і він навіть не очікував такої реакції російської сторони. Сподівався на проведення вільних і чесних виборів, хоч і складних. А тут Лавров каже: “ні-ні-ні”, – підкреслив український міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "новий акт агресії!" Росія заблокувала чверть Чорного моря: подробиці.

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Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Клімкін Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
Україна Новини Росії
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Что и требовалось доказать. К.ацапье не желает справедливого мира
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hunt andres
hunt andres
А английский переводится на мову???
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hunt andres
hunt andres
Прокапало Ігор, Закопайся, дятел: русский язык является одним из наиболее распространённых языков мира — шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих:-)
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hunt andres
hunt andres
Прокапало Ігор, Уверен, что ваш/наш чугункин сначала в своей башке переводил английскую речь на русский, а потом лепил приблизительное содержание на хрюкомове:-)
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Мы не хотим чтобы Донбасс топтал натовский сапог. Нам нужны там свои люди
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hunt andres
hunt andres
Прокапало Ігор, Именно поэтому вас никто и не спрашивает, а ставит креветкой перед фактами:-)
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Kotchenko Basil
Kotchenko Basil
Данилов Андрей, а ты гандон у путина соси
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