"Ні-ні, я проти!" Клімкін розсекретив перемовини з Росією

Після підписання Мінських домовленостей українськими дипломатами було розроблено декілька дорожніх карт щодо їх реалізації, однак всіх заблокувала російська сторона.

Про це на зустрічі із ветеранами війни на Донбасі розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як один із прикладів він навів передостанню зустріч у Нормандському форматі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, України та Росії, на якій Сергій Лавров не приховуючи сказав, “нам на Донбасі потрібні свої люди”.

Сергій Лавров і Павло Клімкін korrespondent.net

“Я запропонував ввести міжнародну адміністрацію, яка могла би підготувати Донбас до виборів. Але Лавров сказав: “Ні-ні, я проти. Я розумію, що ви втрьох “за”, але я проти". Німецький міністр запитав “а чому?”, на що Лавров йому відповів: “Я проти тому, що виберете кого хочете, а нам потрібно вибрати тих, кого ми хочемо”, – зізнався Клімкін.

За його словами, це буквальний переклад слів Лаврова з англійської на українську і така відповідь дуже вразила німецького міністра закордонних справ.

“Для нього це була перша участь у Нормандській зустрічі і він навіть не очікував такої реакції російської сторони. Сподівався на проведення вільних і чесних виборів, хоч і складних. А тут Лавров каже: “ні-ні-ні”, – підкреслив український міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "новий акт агресії!" Росія заблокувала чверть Чорного моря: подробиці.

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