Налітався: у Росії під час експерименту зламався літак

У Росії літак МС-21 здійснив посадку в аеропорту "Жуковський" (під Москвою).

Як пише Telegram-канал "112", попередня причина аварійної ситуації – відмова електроніки. У підсумку НП ніхто не постраждав.

Літак зламався під час польоті "Авіатранспортний огляд"

На борту лайнера знаходився тільки екіпаж із чотирьох осіб.

Відомо, що це був експериментальний рейс. Спочатку зазначалося, що літак готується до аварійної посадки через несправність стійки шасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії пасажирський літак сполученням "Вороніж – Санкт-Петербург" здійснив аварійну посадку через НП.

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