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3 жовтня • оновлено в 14:03
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Налітався: у Росії під час експерименту зламався літак

2.1т Читати матеріал російською

У Росії літак МС-21 здійснив посадку в аеропорту "Жуковський" (під Москвою).

Як пише Telegram-канал "112", попередня причина аварійної ситуації – відмова електроніки. У підсумку НП ніхто не постраждав.

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Літак зламався під час польоті

Літак зламався під час польоті

"Авіатранспортний огляд"

На борту лайнера знаходився тільки екіпаж із чотирьох осіб.

Відомо, що це був експериментальний рейс. Спочатку зазначалося, що літак готується до аварійної посадки через несправність стійки шасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії пасажирський літак сполученням "Вороніж – Санкт-Петербург" здійснив аварійну посадку через НП.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
В России создают и испытываю. Что делают у вас? Вы Руслан с 90-х собрать не можете. Селюки.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Во время, испытательных полетов это нормально, когда выявляются разные отказы и неисправности, в итоге выяснилось, что отказал датчик...
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70rus xxx
70rus xxx
Зато макет АН-132 никогда в полете не сломается.Завидуйте,маскали.
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