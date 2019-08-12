Накрило, як снігом: моторошне нашестя комах у Росії потрапило на відео

Місто Благовєщенськ (Росія) атакували полчища метеликів-одноденок через повінь.

Про це повідомляє "Амурська правда". Моторошне явище потрапило на відео, які поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, як поденки, що рояться біля світла, сідають на дорогу шаром у декілька сантиметрів, подібно до снігу. За вихідні 10-11 серпня їх кількість на набережній річки Амур помітно зросла.

Благовєщенськ атакували метелики Скріншот із відео

Вчені пов'язали масову появу поденок і комарів із паводком, який вніс зміни в екосистему.

"Зараз у метеликів шлюбний період, тому їх кількість зросла, так само як і кількість смертей. Спарюючись у танці, самець гине одразу, а самка – після того, як відкладе яйця", – розповів заступник директора з наукової роботи Норського заповідника Микола Колобаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували аномальну кількість літаючих мурах у Калінінградській, Смоленській областях та у Москві.

Також Москву атакували тропічні постільні клопи, які небезпечні для людини.

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