Накрило, як снігом: моторошне нашестя комах у Росії потрапило на відео

Місто Благовєщенськ (Росія) атакували полчища метеликів-одноденок через повінь.
Про це повідомляє "Амурська правда". Моторошне явище потрапило на відео, які поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, на кадрах видно, як поденки, що рояться біля світла, сідають на дорогу шаром у декілька сантиметрів, подібно до снігу. За вихідні 10-11 серпня їх кількість на набережній річки Амур помітно зросла.
Благовєщенськ атакували метелики
Скріншот із відео
Вчені пов'язали масову появу поденок і комарів із паводком, який вніс зміни в екосистему.
"Зараз у метеликів шлюбний період, тому їх кількість зросла, так само як і кількість смертей. Спарюючись у танці, самець гине одразу, а самка – після того, як відкладе яйця", – розповів заступник директора з наукової роботи Норського заповідника Микола Колобаєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували аномальну кількість літаючих мурах у Калінінградській, Смоленській областях та у Москві.
Також Москву атакували тропічні постільні клопи, які небезпечні для людини.
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