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9 січня • оновлено в 13:21
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Михайло Крутіхін
Михайло Крутіхін
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Наказать Украину: о проигрышной затее Путина

2.1т
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8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Опасен ли он для Украины?

В последние три года объем прокачки газа через Украину в южном направлении – до Болгарии и Турции – был минимальным. Турки сокращали этот объем очень-очень быстро. Кроме того, Болгария уже получает часть газа из Греции в виде сжиженного природного газа, который туда прокачивают с прошлого года.

Поэтому значение этой ветки украинской газотранспортной сети будет стремиться к нулю. И "Турецкий поток" на эту ситуацию практически никак не повлиял.

Схема "Турецкого потока"

Схема "Турецкого потока"

Google Images

У "Газпрома" и всей России была идея: перебросить весь газ, который идет по трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию, Болгарию, на новую ветку "Турецкого потока". Но по трансбалканскому газопроводу уже и без всякого "Турецкого потока" идет очень мало газа, практически исчезающая величина.

"Трансбалканский поток"

"Трансбалканский поток"

https://eadaily.com

Потребность Турции в российском газе. Тогда зачем нужен "Турецкий поток"?

Туркам это очень выгодно. Они шантажируют "Газпром" для того чтобы сбить цену на российский газ. Ставятся различные условия, в том числе политические. Турки бесплатно приобрели лишний канал получения газа.

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А для России это совсем не выгодно. Это чисто геополитическая затея с целью наказать Украину. Выгодно это только одной группе – подрядчикам, которые строили этот газопровод на территории России и в Черном море.

Объем газа, который будет проходить по "Турецкому потоку", не будет большим. Турция уже на 1/3 сократила потребление российского газа. Путин сказал, что в 2019 году Турция купила у "Газпрома" 24 миллиарда кубометров газа, а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше.

Турция также получает газ из Азербайджана и сжиженный природный газ через свои три больших терминала, которые расширяются. Кроме того, она сокращает потребление газа внутри страны.

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Газопровод "Голубой поток"

Газопровод "Голубой поток"

https://neftegaz.ru

Поэтому для экспорта российского газа было бы достаточно только одного направления – "Голубой поток", который идет через Черное море. Его мощность составляет 16 миллиардов кубометров. "Турецкий поток" стал совершенно ненужным добавлением.

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Автор
Михайло Крутіхін Михайло Крутіхін
Теми
газопровод Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Теги
турецький потік Газпром ГТС
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