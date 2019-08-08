"Наказ закрити вікна і не випускати дітей": що відбувається на місці вибуху під Архангельськом

Поблизу Сєвєродвінська Архангельської області (Росія) місцевим жителям заборонили відкривати вікна і випускати на вулицю дітей.

Про це Telegram-каналу Readovka розповіла мешканка населеного пункту, де стався вибух на військовому об'єкті.

За попередньою інформацією, НП трапилася аж за 30 км від Сєвєродвінська. Однак цивільному населенню не дають ніяких пояснень щодо події.

Водночас губернатор Архангельської області Ігор Орлов запевнив, що евакуація населення після інциденту в Сєвєродвінську не знадобиться.

Вибух Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 серпня в Архангельській області стався вибух на території військової частини. В результаті загинули двоє осіб, ще шестеро постраждали.

За офіційними даними Міноборони РФ, під час випробування рідинної реактивної двигунної установки стався вибух і загоряння виробу.

З'явилася інформація про те, що НП під час підготовки до ракетних пусків у військовій частині під російським Архангельськом могла статися через те, що хтось натиснув не ту кнопку. Також були озвучені й інші версії події.

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