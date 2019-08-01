Найодіозніші особистості: стало відомо, кому росіяни довіряють найбільше всіх

Володимир Соловйов і Андрій Малахов, російські журналісти федеральних каналів і ведучі телевізійних ток-шоу, користуються у росіян найбільшою довірою.

Такі дані наводить дослідницька організація "Левада-центр" в своєму соцопитуванні. В першу п'ятірку крім Соловйова та Малахова також увійшли Андрій Норкін, Володимир Познер і Ольга Скабєєва, передає РБК.

Загальноросійське опитування провели у березні 2019 року серед міського і сільського населення віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах 50 регіонів. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Їх попросили назвати п'ятьох російських журналістів, публіцистів, оглядачів, провідних суспільно-політичних ток-шоу, які виступають на радіо, телебаченні, в пресі та інтернеті, за роботою яких вони намагаються стежити.

Рейтинг "Левади-центр"

"Якщо рейтинг не буде очолювати Соловйов, його очолить журналіст з країни НАТО. Oh, wait...", – проіронізіровалі дані соцопитування автори телеграм-каналу "Вуси Пєскова".

"Судячи з опитувань, питали тільки бабусь і адептів Кремля", – додали в "FTP".

Політологи і соціологи пояснюють такий вибір тим, що росіяни називали ведучих шоу і програм, які дивляться тільки по федеральним каналам.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Скабєєва нахабно висловилася про російську мову в Україні, запропонувавши зробити її державною.

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