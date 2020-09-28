У Росії заявили про 20 тисяч добровольців для війни в Нагірному Карабасі

Близько 20 тисяч етнічних вірмен із Росії готові стати добровольцями в збройних зіткненнях між Вірменією та Азербайджаном у "республіці Нагірний Карабах".

Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян. Однак, як наголосив він, поки такої потреби немає.

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Абрамян сказав, що до Союзу звертаються десятки тисяч вірмен – і громадян Росії, і не громадяни, – з проханням допомогти у відправленні їх у невизнаний Карабах "для захисту від азербайджанської агресії". Такі дзвінки, як заявив він, надходять з усіх регіонів РФ та інших країн.

Водночас він зазначив, що "зараз не 2016 рік". "Проти маленької Вірменії, Арцаха [вірменська назва Нагорного Карабаху] воюють Туреччина й Азербайджан, 80-мільйонна Туреччина допомагає Азербайджану новітньою технікою і надає всіляку іншу допомогу", – вважає лідер Союзу вірмен РФ.

"Я їм кажу: поки Вірменія та Арцах не потребують допомоги. Але якщо це буде продовжуватися, то я сам поїду туди воювати і всіх інших буду закликати до цього", – запевняє він.

За словами Абрамяна, поки "Вірменія та Арцах не мають у цьому потреби", але Союз пропонує всім "добровольцям" залишити свої контакти та дані про придатність до військової служби.

"Я повторюю: Вірменія поки не потребує добровольців. Там є всі необхідні резерви, сили та засоби для того, щоб відбити "напад" із боку Азербайджану", – зазначив лідер Союзу вірмен.

Крім того, від членів діаспори надходять пропозиції про матеріальну допомогу, додав він.

Карта конфлікту.

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