У Росії заявили про 20 тисяч добровольців для війни в Нагірному Карабасі
Близько 20 тисяч етнічних вірмен із Росії готові стати добровольцями в збройних зіткненнях між Вірменією та Азербайджаном у "республіці Нагірний Карабах".
Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян. Однак, як наголосив він, поки такої потреби немає.
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Абрамян сказав, що до Союзу звертаються десятки тисяч вірмен – і громадян Росії, і не громадяни, – з проханням допомогти у відправленні їх у невизнаний Карабах "для захисту від азербайджанської агресії". Такі дзвінки, як заявив він, надходять з усіх регіонів РФ та інших країн.
Водночас він зазначив, що "зараз не 2016 рік". "Проти маленької Вірменії, Арцаха [вірменська назва Нагорного Карабаху] воюють Туреччина й Азербайджан, 80-мільйонна Туреччина допомагає Азербайджану новітньою технікою і надає всіляку іншу допомогу", – вважає лідер Союзу вірмен РФ.
"Я їм кажу: поки Вірменія та Арцах не потребують допомоги. Але якщо це буде продовжуватися, то я сам поїду туди воювати і всіх інших буду закликати до цього", – запевняє він.
За словами Абрамяна, поки "Вірменія та Арцах не мають у цьому потреби", але Союз пропонує всім "добровольцям" залишити свої контакти та дані про придатність до військової служби.
"Я повторюю: Вірменія поки не потребує добровольців. Там є всі необхідні резерви, сили та засоби для того, щоб відбити "напад" із боку Азербайджану", – зазначив лідер Союзу вірмен.
Крім того, від членів діаспори надходять пропозиції про матеріальну допомогу, додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у самопроголошеному Нагірному Карабасі поновились бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили воєнний стан.
Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту озброєні сили Азербайджану втратили вбитими близько 200 військовослужбовців.
Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили конфлікт у Нагірному Карабасі. Телефонна розмова відбулася за ініціативою вірменської сторони.