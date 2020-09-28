У Росії заявили про 20 тисяч добровольців для війни в Нагірному Карабасі
Нагірний Карабах за підтримки Вірменії в 1991 році незаконно оголосив про незалежність від Азербайджану
Воєнні дії тривали до 1994 року
Тоді вони призвели до загибелі близько 30 тисяч осіб
Близько 20 тисяч етнічних вірмен із Росії готові стати добровольцями в збройних зіткненнях між Вірменією та Азербайджаном у "республіці Нагірний Карабах".
Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян. Однак, як наголосив він, поки такої потреби немає.
ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ
Абрамян сказав, що до Союзу звертаються десятки тисяч вірмен – і громадян Росії, і не громадяни, – з проханням допомогти у відправленні їх у невизнаний Карабах "для захисту від азербайджанської агресії". Такі дзвінки, як заявив він, надходять з усіх регіонів РФ та інших країн.
Водночас він зазначив, що "зараз не 2016 рік". "Проти маленької Вірменії, Арцаха [вірменська назва Нагорного Карабаху] воюють Туреччина й Азербайджан, 80-мільйонна Туреччина допомагає Азербайджану новітньою технікою і надає всіляку іншу допомогу", – вважає лідер Союзу вірмен РФ.
"Я їм кажу: поки Вірменія та Арцах не потребують допомоги. Але якщо це буде продовжуватися, то я сам поїду туди воювати і всіх інших буду закликати до цього", – запевняє він.
За словами Абрамяна, поки "Вірменія та Арцах не мають у цьому потреби", але Союз пропонує всім "добровольцям" залишити свої контакти та дані про придатність до військової служби.
"Я повторюю: Вірменія поки не потребує добровольців. Там є всі необхідні резерви, сили та засоби для того, щоб відбити "напад" із боку Азербайджану", – зазначив лідер Союзу вірмен.
Крім того, від членів діаспори надходять пропозиції про матеріальну допомогу, додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у самопроголошеному Нагірному Карабасі поновились бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили воєнний стан.
Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту озброєні сили Азербайджану втратили вбитими близько 200 військовослужбовців.
Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили конфлікт у Нагірному Карабасі. Телефонна розмова відбулася за ініціативою вірменської сторони.