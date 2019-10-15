Надихався дезодорантом: в Росії зі школярем сталася смертельна НП

У Самарі (Російська Федерація) 13-річний підліток помер на території школи.
За словами його однолітків, йому стало погано через те, що він надихався дезодорантом. Однак вони не викликали швидку і втекли, повідомляє 63.ru.
Тіло хлопчика знайшли в Промисловому районі міста.
У Росії школяр надихався дезодорантом і помер
"Яндекс.Карти", читач 63.RU
Смерть школяра підтвердили в Слідчому комітеті, але причини загибелі не назвали. На даний момент призначена експертиза.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.
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