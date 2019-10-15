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15 жовтня • оновлено в 15:41
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Надихався дезодорантом: в Росії зі школярем сталася смертельна НП

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У Самарі (Російська Федерація) 13-річний підліток помер на території школи.

За словами його однолітків, йому стало погано через те, що він надихався дезодорантом. Однак вони не викликали швидку і втекли, повідомляє 63.ru.

Тіло хлопчика знайшли в Промисловому районі міста.

У Росії школяр надихався дезодорантом і помер

У Росії школяр надихався дезодорантом і помер

"Яндекс.Карти", читач 63.RU

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У Росії школярів накрила смертельна хвороба

Смерть школяра підтвердили в Слідчому комітеті, але причини загибелі не назвали. На даний момент призначена експертиза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.

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Місце
Росія Самара
Тег
Новини Росії
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