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"Надгробки" для дітей: свято у російській школі закінчилося гучним скандалом

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В одній зі шкіл Красноярська (РФ) розгорівся скандал через святковий торт для випускників із фігурками, схожими на надгробки.

Інцидент трапився у школі №143 із дев'ятикласниками, передає "Говорит Москва".

Солодкий подарунок для школярів був прикрашений їхніми їстівними портретами овальної форми. Шматочки для хлопчиків прикрасили блакитним кремом, для дівчаток – рожевим.

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Ілюстрація. Випускний

Ілюстрація. Випускний

TUT.by

Представник батьківського комітету Ірина Смірнова пояснила, що вигляд торту є непорозумінням із боку виробника.

"Ідея батьків полягала в тому, щоб зробити дітям сюрприз. Макет не погодили. Кондитер сказала, що це будуть топпери з фотографіями. Вчора ми поїхали забирати торт, коли відкрили – побачили це. Кондитер так оформила, а наша яка тут вина? Подарували по шматочку торта учневі з його зображенням. Усі діти були в класі, кожен отримав свій шматочок торта, із задоволенням його з'їв", – заявила вона.

Торт із "надгробками"

Торт із "надгробками"

Соцмережі

За її словами, діти залишилися задоволені святом, у них не було "поганих асоціацій". У свою чергу Telegram-канал Hue пише, що деякі підлітки образилися, "встали і пішли" із святкування.

"Батьки дуже засмучені, що їхню ідею так неправильно зрозуміли", – сказала директор школи Світлана Савенко.

Торт із "надгробками"

Торт із "надгробками"

Соцмережі

"Надгробки" для дітей: свято у російській школі закінчилося гучним скандалом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кам'янському Дніпропетровської області на випускному молодшої школи №19 дитині з притулку не дали шматочок торта через те, що її рідні не здали на нього гроші. У мережі розгорівся скандал.

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Теми
Інциденти в школахНовини для школярівшкола
Місце
РосіяКрасноярськ
Теги
Новини Росіїтортскандалибанкет в школіскандал в школефотографиидіти
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