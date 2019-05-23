"Надаю тобі по щах!" Журналіст викликав Соловйова на дуель

Краснодарський журналіст Кирило Гур'єв викликав на дуель пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Про це він заявив в своєму каналі "Людина пельмень" на платформі "Яндекс.Дзен". Причиною стало образу Соловйова жителів Єкатеринбурга - він назвав їх "спадкоємцями бісів" через протести проти будівництва храму.

"Ти образив не тільки жителів Єкатеринбурга, назвавши їх бісами, але і все інше суспільство, яке поважає себе. Я не спортсмен і не боєць, я простий російський журналіст. Але надавати тобі по щах складе для мене велике задоволення. Вибирай формат зустрічі: на рингу, на татамі, на чому завгодно", - написав Гур'єв.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єкатеринбурзі пройшли масштабні протести проти будівництва храму святої Катерини в сквері біля Театру драми. Проти людей виступили силовики, які застосовували силу і затримували людей.

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