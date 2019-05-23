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"Надаю тобі по щах!" Журналіст викликав Соловйова на дуель

4.5тЧитати матеріал російською

Краснодарський журналіст Кирило Гур'єв викликав на дуель пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Про це він заявив в своєму каналі "Людина пельмень" на платформі "Яндекс.Дзен". Причиною стало образу Соловйова жителів Єкатеринбурга - він назвав їх "спадкоємцями бісів" через протести проти будівництва храму.

"Ти образив не тільки жителів Єкатеринбурга, назвавши їх бісами, але і все інше суспільство, яке поважає себе. Я не спортсмен і не боєць, я простий російський журналіст. Але надавати тобі по щах складе для мене велике задоволення. Вибирай формат зустрічі: на рингу, на татамі, на чому завгодно", - написав Гур'єв.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єкатеринбурзі пройшли масштабні протести проти будівництва храму святої Катерини в сквері біля Театру драми. Проти людей виступили силовики, які застосовували силу і затримували людей.

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Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Вызываю на дуэль бродского. С удовольствием раскрошу твою гнусное е*ло. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно. Не ответишь - значит испугался
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Я не спортсмен и не боец, я вообще никто. Я дно, пытающееся похайпиться с помощью г*вносми, типа обосса. В следующий раз, я вызову на дуэль Путина. И если он не придет на бой с крутым мной - значит зас*ал!"))))))) Лохлы схавают, я уверен
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Не шукайте підтексту: це як, забере миску і буде шмагати борщ?
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