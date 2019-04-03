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"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин

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Росіян розлютило засилля новин про Україну в пропагандистських ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Зокрема, своє обурення вони висловили в коментарях під черговою публікацією "РИА Новости" в Facebook про вибори президента в Україні. "Скільки можна?", "Набридла ця Україна. Давайте про щось інше і приємне", – скипіли російські користувачі.

Вони тут же підкреслили, що у Росії вистачає своїх проблем і потрібно займатися тим, чтоби вирішувати їх, а не постійно задивлятися на Київ.

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"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин

ТАСС

Схоже, іронічна фраза російських пропагандистів "Що там в Україні?" неабияк набридла звичайним громадянам.

"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин
"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин
"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин
"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда 1 квітня наполегливо доводила, що Україну населяють "росіяни, яких змусили бути українцями", а в МЗС РФ відреагували на українські вибори показом відеоролика з прогнозом погоди.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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