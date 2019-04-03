"Набридла ця Україна!" Росіяни накинулися на ЗМІ через засилля новин

Росіян розлютило засилля новин про Україну в пропагандистських ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Зокрема, своє обурення вони висловили в коментарях під черговою публікацією "РИА Новости" в Facebook про вибори президента в Україні. "Скільки можна?", "Набридла ця Україна. Давайте про щось інше і приємне", – скипіли російські користувачі.

Вони тут же підкреслили, що у Росії вистачає своїх проблем і потрібно займатися тим, чтоби вирішувати їх, а не постійно задивлятися на Київ.

ТАСС

Схоже, іронічна фраза російських пропагандистів "Що там в Україні?" неабияк набридла звичайним громадянам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда 1 квітня наполегливо доводила, що Україну населяють "росіяни, яких змусили бути українцями", а в МЗС РФ відреагували на українські вибори показом відеоролика з прогнозом погоди.

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