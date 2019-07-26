"У нас немає більше царя": Гозман вказав на швидкий крах Путіна

Влада Російської Федерації допустили помилку, застосувавши жорсткі репресивні заходи проти незареєстрованих кандидатів у Московську міську думу.

У довгостроковій перспективі це призведе до краху системи, – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

За його словами, влада не хотіла реєстрації опозиційних кандидатів на виборах в Москві "не лише тому, що вони не хочуть проблем в московській міській Думі – це все дурниці. А тому, що, якщо хтось із них переможе – а хтось з них неодмінно переміг би, - то це був би сигнал для всієї країни, що у владу можна йти, не тільки домовляючись з начальством, але і апелюючи безпосередньо до народу. Тому вони вирішили всіх мочити", – пояснив політик.

Володимир Путін з мером Москви Сергієм Собяніним Офіційний сайт президента РФ

"Але вони, звичайно, допустили помилку. Вони не очікували такої бурхливої емоційної реакції москвичів. Причому, розмови про те, що в Москві вийшли всього 24 тисячі при населенні в 15 мільйонів – повна нісенітниця. У вас на Майдані теж не весь Київ був. Вирішує завжди активна меншість", – підкреслив Гозман.

За його оцінками, в короткостроковій перспективі – в найближчу суботу, 27 липня, на яку призначені акції протесту, - буде "дуже жорсткий розгін", "будуть пред'явлені звинувачення серйозніші, ніж зазвичай". "Тобто це повторення Болотної площі".

"У середньостроковій перспективі вони абсолютно точно перейдуть до посилення репресій, тому що у влади немає іншого виходу, вони загнали себе в глухий кут", – переконаний політик.

У довгостроковій перспективі він спрогнозував крах системи. У цьому контексті він нагадав про події 1905 року. "Коли в "Криваву неділю" государ-імператор допустив розстріл демонстрації, отець Георгій Гапон сказав: "У нас немає більше царя". І царя через 12 років не стало".

"Вони готують революцію", – переконаний опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, російські силовики в ніч на четвер, 25 липня, провели масштабні обшуки і викликали на допит опозиційних політиків і незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи. Днем раніше, 24 липня, на 30 діб заарештували опозиціонера Олексія Навального, обшуки пройшли в квартирі політиків Дмитра Гудкова, поліцейська машина всю ніч чергувала під вікнами Іллі Яшина. Всі вони впевнені: влада залякує москвичів, які зібралися на протестні мітинги, призначені на суботу, 27 липня, проти недопуску опозиції на московські вибори.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.