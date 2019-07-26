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"У нас немає більше царя": Гозман вказав на швидкий крах Путіна

19.5т Читати матеріал російською

Влада Російської Федерації допустили помилку, застосувавши жорсткі репресивні заходи проти незареєстрованих кандидатів у Московську міську думу.

У довгостроковій перспективі це призведе до краху системи, – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

За його словами, влада не хотіла реєстрації опозиційних кандидатів на виборах в Москві "не лише тому, що вони не хочуть проблем в московській міській Думі – це все дурниці. А тому, що, якщо хтось із них переможе – а хтось з них неодмінно переміг би, - то це був би сигнал для всієї країни, що у владу можна йти, не тільки домовляючись з начальством, але і апелюючи безпосередньо до народу. Тому вони вирішили всіх мочити", – пояснив політик.

Володимир Путін з мером Москви Сергієм Собяніним

Володимир Путін з мером Москви Сергієм Собяніним

Офіційний сайт президента РФ

"Але вони, звичайно, допустили помилку. Вони не очікували такої бурхливої емоційної реакції москвичів. Причому, розмови про те, що в Москві вийшли всього 24 тисячі при населенні в 15 мільйонів – повна нісенітниця. У вас на Майдані теж не весь Київ був. Вирішує завжди активна меншість", – підкреслив Гозман.

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За його оцінками, в короткостроковій перспективі – в найближчу суботу, 27 липня, на яку призначені акції протесту, - буде "дуже жорсткий розгін", "будуть пред'явлені звинувачення серйозніші, ніж зазвичай". "Тобто це повторення Болотної площі".

"У середньостроковій перспективі вони абсолютно точно перейдуть до посилення репресій, тому що у влади немає іншого виходу, вони загнали себе в глухий кут", – переконаний політик.

У довгостроковій перспективі він спрогнозував крах системи. У цьому контексті він нагадав про події 1905 року. "Коли в "Криваву неділю" государ-імператор допустив розстріл демонстрації, отець Георгій Гапон сказав: "У нас немає більше царя". І царя через 12 років не стало".

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"Вони готують революцію", – переконаний опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, російські силовики в ніч на четвер, 25 липня, провели масштабні обшуки і викликали на допит опозиційних політиків і незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи. Днем раніше, 24 липня, на 30 діб заарештували опозиціонера Олексія Навального, обшуки пройшли в квартирі політиків Дмитра Гудкова, поліцейська машина всю ніч чергувала під вікнами Іллі Яшина. Всі вони впевнені: влада залякує москвичів, які зібралися на протестні мітинги, призначені на суботу, 27 липня, проти недопуску опозиції на московські вибори.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Опозиція в Росії
Особа
Леонід Гозман
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Golan Sim
Golan Sim
..В этнографической экспедиции в Бережанах (Тернопольская область) очевидцы наблюдали, как пастухи 6—12 лет целыми днями онанировали, не стесняясь друг друга. Это называлось — "делать пиво". Первым опытом общения между полами было секеляние. Дети раздевались, наваливались друг на друга и терлись. Младшие мальчики и девочки терлись при всех без стеснения. Дети постарше уединялись. Взрослые стыдили за терки, но игру не запрещали. Секелялись и подростки: девушки с девушками, парни с парнями и девушки с парнями. Марк Грушевский приводит историю про терки девиц на Киевщине, рассказанную ему пожилым мужчиной. Будучи еще безусым парубком, респондент переоделся девушкой, чтобы получить место горничной. Дочери хозяина вечером секелялись и пригласили служанку присоединиться. После терки девицы удивлялись, какой у горничной мощный киль (клитор), и потом всегда просили секелять их сверху. Горничная врала, что киль вырос, пока она шла на заработки: было жарко, между ног натирало и росло. Со временем хозяин заметил, что дочери сильно поправились, посадил на табурет и устроил проверку невинности. Обнаружилось, что обе девушки беременны. Осмотрел горничную – обман раскрылся..
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Да путлеру єто все по барабану. Сам народец на раZZеи ничего не сделает. Жить и дальше под царьком фюрерром фашистом путлером вором и убийцец. А так только ждать лучший момент когда єта жаба путлеровская сама ласти склеит.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Предсказывая крах России, гозман не одинок! Целая плеяда иди отов типа славы рабиновича, бабченко, Д. орешкин, шендерович, и т.п. Я думаю, тут первенство у портникова. Уже в 15 году портников убеждал что в 16 Россия уже развалится!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha,:"Предсказывая крах России, гозман не одинок! " Ещё бы! Сколько таких же гадов предсказывали развал СССР. И где теперь эти предсказатели?! А СССР стоит, как новенький. "Я думаю". С почином Вас!
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