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22 грудня • оновлено в 11:12
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На заводі в Росії обвалилася 4-поверхова будівля: є жертви. Фото

1.5т
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В Омській області обвалилася чотириповерхова будівля на території комбікормового заводу.

Надзвичайна подія сталася в неділю, 22 грудня. В результаті загинула одна людина і ще одна постраждала, передає "РИА Новости".

"При проведенні робіт по демонтажу неексплуатованого чотириповерхового будинку розміром 12 на сім метрів на території комбікормового заводу відбулося його обвалення", – відзвітували в МНС.

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В Омській області обвалилася будівля на території заводу

В Омській області обвалилася будівля на території заводу

РІА Новини

В Омській області обвалилася будівля на території заводу

В Омській області обвалилася будівля на території заводу

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Уфі спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім". Площа спалаху склала 1,6 тисячі квадратних метрів.

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Росія Омськ
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