На заводі в Росії обвалилася 4-поверхова будівля: є жертви. Фото

В Омській області обвалилася чотириповерхова будівля на території комбікормового заводу.
Надзвичайна подія сталася в неділю, 22 грудня. В результаті загинула одна людина і ще одна постраждала, передає "РИА Новости".
"При проведенні робіт по демонтажу неексплуатованого чотириповерхового будинку розміром 12 на сім метрів на території комбікормового заводу відбулося його обвалення", – відзвітували в МНС.
В Омській області обвалилася будівля на території заводу
РІА Новини
В Омській області обвалилася будівля на території заводу
РІА Новини
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Уфі спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім". Площа спалаху склала 1,6 тисячі квадратних метрів.
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