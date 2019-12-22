На заводі в Росії обвалилася 4-поверхова будівля: є жертви. Фото

В Омській області обвалилася чотириповерхова будівля на території комбікормового заводу.

Надзвичайна подія сталася в неділю, 22 грудня. В результаті загинула одна людина і ще одна постраждала, передає "РИА Новости".

"При проведенні робіт по демонтажу неексплуатованого чотириповерхового будинку розміром 12 на сім метрів на території комбікормового заводу відбулося його обвалення", – відзвітували в МНС.

В Омській області обвалилася будівля на території заводу РІА Новини

В Омській області обвалилася будівля на території заводу РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Уфі спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім". Площа спалаху склала 1,6 тисячі квадратних метрів.

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