На відеозустрічі з Путіним правозахисниця не змогла знайти мікрофон

Під час відеоконференції президента РФ Володимира Путіна з членами Ради з прав людини правозахисниця не змогла знайти мікрофон, щоб її почув глава держави.

Захід транслювали на сайті президента РФ. Члени Ради запропонували провести амністію, пом'якшити статтю Кримінального кодексу щодо держзради й припинити практику переслідування некомерційних організацій.

Коли журналістка і членкиня Громадської спостережної комісії Москви Єва Меркачева звернулася до президента з проханням, він її перебив.

"Єво Михайлівно, поверніться до мікрофона, будь ласка. Говоріть у мікрофон", – сказав Путін.

Правозахисниця озирнулася на всі боки, намагаючись знайти мікрофон, але нічого схожого не виявила.

"А в нас немає мікрофонів", – сказала вона главі держави.

Пізніше хтось усе ж знайшов пристрій, за допомогою якого можна спілкуватися з Путіним, і поклав його перед Меркачевою.

Жінка запропонувала президенту РФ провести широку амністію й випустити з колоній усіх, кому залишилося менше ніж рік відбувати ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін не зміг стримати кашель під час наради з чиновниками. Через це російські ЗМІ запідозрили в нього коронавірус.