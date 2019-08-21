"Підняли хайп!" Історія зі "звільненням" українських політв'язнів отримала продовження

Російських правозахисників і адвокатів закликали не робити гучних заяв і не поширювати чутки, пов'язані з можливим звільненням українських політв'язнів.

"Якщо ви хочете допомогти – можете віднести передачу... Але, будь ласка, якщо вас реально турбують долі людей, робіть це тихо. Не розказуйте нікому. Навіщо цей піар, який може заважати", – заявив в ефірі ObozTV глава громадської організації "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець.

"Хайп, який підняли навколо нібито вивезення деяких політв'язнів – він точно не в інтересах самих політв'язнів. І ця інформація не перевірена", – наголосив Котелянець.

Як представник об'єднання родичів, він попросив адвокатів коментувати тільки ті моменти, в яких вони є експертами – наприклад, юридичний супровід справ.

"Російські адвокати в принципі не можуть знати. У них немає доступу до інформації з приводу політичних переговорів між Україною і Росією", – пояснив він.

"Якби проводилися реальні переговори та йшли процеси до обміну, звільнення, то будь-яка нормальна людина, яка до цього дотична, ніколи в житті не озвучуватиме цю інформацію. Саме оприлюднення цієї інформації, нехай навіть припущень – як зараз роблять російські правозахисники – ставить під сумнів успіх всіх цих процесів", – уточнив активіст.

Котелянець додав, що родичі політв'язнів не розголошують наявну у них інформацію, щоб не нашкодити своїм близьким.

"Все, що потрібно знати, родичі знають. Але ви ж не бачите постів або виступів від родичів, які розповідають, мовляв, "завтра звільнять мого родича", – навів він приклад.

За словами Котелянця, політв'язнів могли перевести в інше місце з різних причин – можна припустити, що це було чергове етапування, яке в РФ організують раз на декілька місяців.

"Давайте ми дочекаємося якогось підтвердження. Тому що зараз жодного підтвердження немає, це тільки чутки", – резюмував він.

СІЗО №2 "Лефортово" в Москві Скріншот Youtube / Discoveri Channel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що в Росії з колонії загадково зникли кілька українських політв'язнів – зокрема, Володимир Балух та Микола Карпюк. При спробі передати посилку адвокати дізналися, що їхні адресати "вибули".

Російський адвокат Марк Фейгін у коментарі OBOZREVATEL не виключив, що етапування в'язнів Кремля може свідчити про підготовку "великого обміну полоненими". Утім, він розцінив цю ймовірність як 50/50.

Трохи пізніше російське інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на "обізнане джерело" написало, що п'ятьох політв'язнів перевели в "Лефортово" і можуть видати Україні.

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