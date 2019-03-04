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"На цьому сидить весь Кремль": дивній поведінці Медведєва і Ко знайшли пояснення

9.6тЧитати матеріал російською

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook різко відреагував на слова прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про "порушення Україною міжнародних зобов'язань", пояснивши хамські заяви всього Кремля.

"Громадянам Росії було заборонено брати участь у спостереженні за виборами навіть у складі моніторингових місій по лінії ОБСЄ. Це серйозне порушення Україною власних міжнародних зобов'язань, таке вкрай рідко зустрічається на практиці", — процитував Тимчук Медведєва.

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"...Насправді вкрай рідко зустрічається на практиці, коли агресор неприховано намагається влізти своїми забрудненими кров'ю ручиськами у вибори в країні, що стала жертвою цієї агресії. Спекуляції на демократичних нормах ("моніторингова місія ОБСЄ", "міжнародні зобов'язання") — це навіть не цинізм, це феєрично тупа спроба зґвалтування здорового глузду", — заявив він.

Тимчук з іронією оцінив поведінку Медведєва.

"Ми точно не знаємо, що було у портфелі, який свого часу тягав портфеленосець Путін. Судячи з усього, щось вельми міцне. На чому сьогодні сидить весь Кремль. Ну і до того ж розкривається причина, чому "він вам не Дімон" постійно спить. Спи спокійно, дорогий товаришу", — написав він.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв з'явився на публіці після декількох тижнів відсутності і стало очевидним, що його стан не такий, як раніше.

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Особи
Дмитро МедведєвДмитро Тимчук
Місце
Росія
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
На самом деле крайне редко встречается на практике, когда агрессор неприкрыто пытается влезть своими запачканными кровью ручонками в выборы в стране, которая стала жертвой этой агрессии." А что там с Венесуэлой и америкасней, умник?
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минин евген
минин евген
димона в кащенко сфоткали?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Сказал Тымчук и уничтожил очередной взвод российских оккупантов. Потерь нет.
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