"На цьому сидить весь Кремль": дивній поведінці Медведєва і Ко знайшли пояснення

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook різко відреагував на слова прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про "порушення Україною міжнародних зобов'язань", пояснивши хамські заяви всього Кремля.

"Громадянам Росії було заборонено брати участь у спостереженні за виборами навіть у складі моніторингових місій по лінії ОБСЄ. Це серйозне порушення Україною власних міжнародних зобов'язань, таке вкрай рідко зустрічається на практиці", — процитував Тимчук Медведєва.

"...Насправді вкрай рідко зустрічається на практиці, коли агресор неприховано намагається влізти своїми забрудненими кров'ю ручиськами у вибори в країні, що стала жертвою цієї агресії. Спекуляції на демократичних нормах ("моніторингова місія ОБСЄ", "міжнародні зобов'язання") — це навіть не цинізм, це феєрично тупа спроба зґвалтування здорового глузду", — заявив він.

Тимчук з іронією оцінив поведінку Медведєва.

"Ми точно не знаємо, що було у портфелі, який свого часу тягав портфеленосець Путін. Судячи з усього, щось вельми міцне. На чому сьогодні сидить весь Кремль. Ну і до того ж розкривається причина, чому "він вам не Дімон" постійно спить. Спи спокійно, дорогий товаришу", — написав він.

Дмитро Медведєв ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв з'явився на публіці після декількох тижнів відсутності і стало очевидним, що його стан не такий, як раніше.

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