На тілі страшні травми: спливла моторошна правда про загибель коханки Дятлова

Туристична група Дятлова могла загинути через любовну невдачу, якої зазнав керівник студентів Ігор Дятлов.

Він був закоханий у 22-річну студентку радіотехнічного факультету Уральського Політехнічного інституту Зінаїду Колмогорову, передає "Газета.ру". За непідтвердженими даними, перед фатальним походом Дятлов зробив Колмогоровій пропозицію, але розлютився, отримавши відмову. В результаті в пориві ревнощів він влаштував бійку, яка привела до загибелі всієї групи.

Передбачається, що почуття до Зінаїди міг мати і найстарший учасник походу — Семен Золотарьов, інструктор Коуровської турбази.

Після трагедії труп Зіни знайшли під пластом затверділого снігу головою в тому самому напрямку, що і решта загиблих.

"Руки зігнуті, лежать під тілом. Обидві ноги напівзігнуті. Права підтягнута до живота (створюється враження, що людина дерлася вгору)... На спині біля попереку садна, виступила кров. Можна припустити, що Колмогорова, відповідно до розташування тіла, намагалася не дертися вгору, а утримуватися на місці", — йдеться в протоколі огляду місця події.

Судячи з усього, дівчина померла від переохолодження.

"На підставі даних дослідження трупа громадянки Колмогорової Зінаїди Олексіївни, 22-ти років, і з огляду на обставини справи вважаємо, що смерть Колмогорової настала в результаті низької температури (замерзання). Виявлені тілесні ушкодження на тілі Колмогорової у вигляді саден і шкірних ран, заподіяні тупим знаряддям або виникли в результаті падіння, удару об каміння, лід, сніг. Вищевказані ушкодження були заподіяні Колмогоровій як за життя, а також в стані агонії й посмертно", — сказав судмедексперт Борис Відроджений.

Група Дятлова Архівні фото

Група Дятлова Архівні фото

Група Дятлова Архівні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, таємницю трагедії на перевалі Дятлова досліджують вже багато років. Але чим більше з'являється нових зачіпок, тим більше запитань.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.