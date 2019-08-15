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На території Кремля знайшли бомбу

2.7т Читати матеріал російською

На території Кремля (Москва, Росія) було знайдено авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомили на Telegram-каналі "Раніше за всіх. Ну майже". За словами коменданта Кремля, генерала-лейтенанта Сергія Хлєбнікова, її знешкодили і вивезли для ліквідації.

Пізніше інформацію підтвердили і провідні російські ЗМІ. Як написала "Российская Газета", Хлєбніков повідомив, що бомбу виявили в ході робіт зі зміцнення грунту в Тайницькому саду.

На території Кремля знайшли бомбу

На території Кремля знайшли бомбу

За його словами, пристрій було сховано великим шаром грунту, але його вдалося підняти, оперативно вивезти з території Кремля і ліквідувати.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі підклали саморобний вибуховий пристрій в автомобіль керівника охорони одного з приватних підприємств. Вийшовши вранці до своєї машини, чоловік побачив на ній "шашку" таксі.

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