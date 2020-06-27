На Собчак напали в монастирі, захопленому скандальним священником РПЦ Сергієм. Відео

На знімальну групу російської журналістки й політика Ксенії Собчак 27 червня напали в Середньоуральському жіночому монастирі Свердловської області Росії.

Йдеться про монастир, який нещодавно захопив скандальний схиігумен РПЦ Сергій (Микола Романов) і виставив для його охорони козаків. Собчак поїхала туди знімати про нього фільм, передає видання Mash у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що група не встигла навіть підійти, коли на неї напали. Собчак повідомила про побиття двох людей, зокрема й документаліста Сергія Єрженкова. На місце події викликали поліцію.

"Мене штовхнули так, що я впала, і тримали, поки били Єрженкова. Камеру відібрали здоровенні бугаї", – заявила журналістка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що скандальний схиігумен РПЦ Сергій (Микола Романов) захопив Середньоуральський жіночий монастир у Свердловській області Росії й виставив для його охорони козаків.