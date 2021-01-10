На сайті уряду в Росії кілька годин транслювали образу Путіна

У Росії на сайті уряду Хабаровського краю протягом 12 годин транслювали образливий напис щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомило видання "Сібірь.Реаліі". Напис показували на зображенні з онлайн-камери, встановленої поруч з будівельним майданчиком Центру розвитку спорту в Комсомольську-на-Амурі.

Образливі слова розміщувалися в правому нижньому кутку. Там було написано "#Putin – ...". Яке саме слово стояло після прізвища глави РФ видання не уточнило.

О 14:03 за місцевим часом 9 січня власники обладнання перервали мовлення.

За інформацією журналістів, ще до відключення камери співробітники ФСБ вже почали пошуки того, хто втрутився в систему моніторингу будівництва.

Як пояснив виданню IT-фахівець на умовах анонімності, оператор зв'язку, відповідальний за трансляцію, повинен був заховати камери від усіх в інтернеті, але не зробив цього. Ймовірно, він навіть не встановили пароль, тому зайти міг кожен просунутий користувач.

"Думаю, якщо ця людина сліди після себе не затерла, то ймовірність знайти її досить велика. Там прямо в камері в логах може писатися хто, коли і з якої IP-адреси заходив", – пояснив експерт журналістам.

Образливий напис щодо Путіна Сібірь.Реаліі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крюківський районний суд Кременчука оштрафував на 51 грн місцевого жителя, який під час пікету тримав плакат з написом "ЗЕ ГАН ДОН".