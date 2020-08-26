На росТБ закликали протистояти "ЛГБТ-інструкторам НАТО"

В ефірі передачі "60 хвилин" на російському каналі "Росія 1" член Громадської палати Росії політолог Олександр Малькевич, заявив про важливість сексуальної освіти і закликав протистояти "ЛГБТ-інструкторам НАТО".

Однією з тем програми стала лекція про гомосексуальність викладача Вищої школи економіки, яка пройшла в павільйоні "Робітник і колгоспниця" на ВДНГ. Його запідозрили в ЛГБТ-пропаганді, оскільки серед слухачів була присутня жінка з дитиною.

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", – заявив Малькевич, коментуючи сюжет.

Він також поскаржився на те, що в сучасному світі, на його думку, в соціальних мережах існує тиск на "нормальних чоловіків" і їх маскулінність.

Користувачі Twitter бурхливо відреагували на слова телеексперта, перетворивши "ЛГБТ-інструкторів НАТО" на мем.

Користувачі припустили, що з Малькевичем щось сталося в Омську (Twitter)

Для участі в шоу на державному ТБ потрібна довідка з дурдому? (Twitter)

Користувачі запропонували фото ЛГБТ-інструктора НАТО (Twitter)

Деякі користувачі висловилися в віршах (Twitter)

У мережі запропонували давити інструкторам різні звання (Twitter)

Секс-інструктора НАТО знайшли в "Артеку" (Twitter)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін закликав розібратися, чи пропагує виробник російського морозива "Веселка" гомосексуалізм. Таке рішення російський лідер ухвалив після слів колишньої сенаторки Катерини Лахової про те, що компанія нібито змушує дітей звикати до "чужих цінностей".

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