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/Новини Росії

На росТБ "захрюкали" через Саакашвілі в Україні. Відео

2.3тЧитати матеріал російською

В ефірі російської пропагандистської передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" посварилися політолог із РФ Микола Платошкін та український експерт Олександр Семченко.

Приводом для скандалу стала новина про повернення колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі українського громадянства. Російський політолог заявив, що не бажає Україні добра, саме тому вітає повернення Саакашвілі.

"Практика показує, що всюди, де Саакашвілі – там хайп, безлад і розбрід. Це чудово", – повідомив Платошкін, додавши, що його дуже радує президент України Володимир Зеленський: "Я не очікував, що він буде так швидко вести Україну до розвалу".

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У відповідь на таку заяву Семченко назвав росіянина "кінченим ідіотом". Під час словесної перепалки ще один із гостей теж підвищив голос, і ведуча шоу Ольга Скабєєва накинулася на нього зі словами: "Ви-то чого кричите? Підхрюкуєтє, як модно зараз говорити". В результаті Платошкін образився і залишив студію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий пропагандистського каналу "Росія 1" нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга СкабєєваМіхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпропаганда
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Над подхрюкивающими нацистской Украине все смеются, и тем более не уважают)))
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Силина Марина
Силина Марина
Спаси6o тoмy, ктo пoкaзал мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁6pgjvka Простo пpoйдя прocтoй опрос получила пoчти пoлyгодовую зapплaтy)) Пoльзуйтecь, пoкa есть возможноcть=)
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Тарас Бор
Тарас Бор
Силина Марина,шо,лохотрон продолжается?
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