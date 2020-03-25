На Росію після потужного землетрусу насувається цунамі: оголошено тривогу, сотні евакуйованих

У Росії в Сахалінської області оголосили тривогу цунамі після потужного землетрусу магнітудою в 7,2 балів. Через небезпеку з Північно-Курильського району евакуювали близько 400 чоловік.

Про це попередили в Єдиній геофізичної служби РАН, передає ТАСС.

Відзначається, що в Північно-Курильську це землетрус відчувався на 6 балів. У місті обстежують будівлі на предмет пошкоджень. У готовності до реагування перебувають всі оперативні служби області.

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

"Жителів Північно-Курильська (острів Парамушир) зараз виводять на піднесені місця. Зокрема, організовано пройшла евакуація вихованців дошкільного закладу і школи", – йдеться в заяві уряду Сахалінської області.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає. Однак за даними ІА "Камчатка", в цьому місті є руйнування і, попередньо, один загиблий.

Епіцентр землетрусу ІА "Камчатка"

Епіцентр землетрусу ІА "Камчатка"

"Всіх, хто проживає на п'ятому поверсі, евакуюють в кінець міста на височину. Поліцейські ходять по квартирах і виганяють людей на вулицю. Найближчим часом очікується велика хвиля з боку океану, також може піднятися вода в річці. Поки що всі збираються в будівлі МНС, біля лікарні і на сопках. Паніка, звичайно, є – ми відчули підземні поштовхи силою до семи балів", – розповіла мешканка Північно-Курильська Анастасія.

Станом на 7 ранку 25 березня перші хвилі цунамі були зафіксовані у Північно-Курильська. За повідомленням співробітників регіонального МСЧ їх висота становила 0,5 метра. На даний момент фахівці продовжують спостерігати за рівнем моря, тривога цунамі поки не знімається.

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

Додамо, що осередок землетрусу залягав на глибині 42 км. Епіцентр розташовувався в 228 км на схід від Північно-Курильського острова Онекотан. Подія сталося в 13:49 за місцевим часом (4:49 за Києвом). Остаточна магнітуда землетрусу встановлена на 7,3. У Північно-Курильську жителі відчули підземні поштовхи по силі в 5-6 балів, в Південно-Курильську (південні Курили) – в 3 бали.

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

Землетрус на Курилах, Росія ІА "Камчатка"

евакуація громадян ІА "Камчатка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 22 березня поблизу столиці Хорватії Загреба сталися два землетруси.

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