На російському телеканалі розгорівся скандал через конфуз із привітанням від Путіна. Відео

На калінінградському телеканалі "Каскад" розгорівся скандал через конфуз із новорічним привітанням від російського президента: під час трансляції було видно тільки частину обличчя Володимира Путіна.

Відео виклали в YouTube-каналі ТЕЛЕВІЗОР 24. Керівництво "Каскаду" вже вибачилося за те, що сталося, а також пояснило інцидент (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Це було пов'язано з технічним збоєм обладнання в етерній апаратній, уточнили на каналі.

Проблему помітили через кілька хвилин після початку показу, але виправити не змогли, тому промову Путіна просто перервали, а замість неї включили музику.

На телеканалі заявили, що почали розслідування інциденту, а винних обов'язково покарають.

Загалом звернення глави Кремля тривало шість хвилин і стало найтривалішим з його традиційних новорічних виступів у XXI столітті.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що публікація миколаївського депутата Максима Нєвєнчанного з Путіним викликала обурення українців. Він привітав усіх з Новим роком фрагментом святкового звернення президента Росії, це викликало масу негативних коментарів на його адресу.