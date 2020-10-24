На російському танкері біля Керченської протоки стався вибух

На танкері "Генерал Азі Асланов під російським прапором в акваторії Азовського моря поблизу Керченської протоки стався вибух і пожежа.

Про це 24 жовтня повідомив ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах РФ. Уточнюється, що танкер був порожнім, але стався вибух, імовірно, залишкових парів палива.

"В Азовському морі зазнає лиха нафтовий танкер " під російським прапором. За нашими даними, на танкері стався вибух", – сказав співрозмовник агентства.

Десять осіб врятували, заявили ТАСС у пресслужбі Росморрічфлоту. Доля трьох деякий час була невідома. За даними "Інтерфаксу", ці троє членів екіпажу опинилися за бортом.

Корабель знаходиться поблизу Керченської протоки Telegram-канал "РИА Новости"

За даними російського МНС, на борту залишилися четверо осіб. "До місця направлено три рятувальних судна. На місці знаходиться судно" Братськ", що проходило повз", – додало відомство.

Відомо, що екіпаж танкера складається з 13 осіб. У Росморрічфлоті повідомили, що нафтовий танкер накренився.

"Судно з креном, очікується боротьба за живучість на судні. О 21:13 чекаємо прибуття рятувальних суден", – сказав співрозмовник відомства.

Спершу повідомлялося, що пожежі нібито не було, проте інформацію оновили. За попередніми даними, судно загорілося.

НП сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" йшов із порту "Кавказ" до порту м. Ростов-на-Дону. Він успішно пройшов Керченську протоку.

Пошуково-рятувальна операція ускладнена темним часом доби, зазначили журналісти.

Як писав OBOZREVATEL, на борту корабля ВМС США USS Bonhomme Richard, який пришвартувався в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), 12 липня спалахнула масштабна пожежа. Постраждали всього 17 моряків і четверо цивільних.