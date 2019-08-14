На путінського міністра "напав" винищувач НАТО: з'явилися деталі

Винищувач НАТО F-18, який наблизився до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу над Балтикою, належить ВПС Іспанії.

Таке повідомлення з'явилося в іспанських ЗМІ. За їхніми даними, на опублікованих раніше Міноборони РФ кадрах можна помітити літак, що нагадує F/A-18 Hornet, передає "Інтерфакс".

З'ясувалося, що він належить Іспанії, проте базується в литовському Шяуляйє з травня по 31 серпня.

Винищувач НАТО F-18 Ілюстрація

Як відомо, ці літаки є частиною повітряної поліції НАТО, а їхня місія полягає в охороні повітряного простору прибалтійських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому російський Су-27 відтіснив винищувач НАТО F-18, який впритул наблизився до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

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