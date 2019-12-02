На популярному курорті Туреччини загадково загинула росіянка

У курортній Анталії (Туреччина) за загадкових обставин загинула росіянка Надія Земляна. Її із серйозними травмами знайшли прямо посеред вулиці.
Медики намагалися врятувати життя 35-річній громадянці РФ, проте зробити це не вдалося. Померла працювала в готелі Бодрума, передає Hurriyet.
За словами поліцейських, росіянка могла накласти на себе руки. Її хлопець Мурат повідомив, що Надія перебувала в депресивному стані.
Тіло жінки передали для проведення судмедекспертизи, яка встановить причину смерті.
У Туреччині загадково загинула росіянка
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині на курорті Аланії померла туристка з Росії, яка впала в кому після занять аквааеробікою в готелі.
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