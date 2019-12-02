Головна Новини
2 грудня • оновлено в 11:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

На популярному курорті Туреччини загадково загинула росіянка

1.8т
Читати матеріал російською

У курортній Анталії (Туреччина) за загадкових обставин загинула росіянка Надія Земляна. Її із серйозними травмами знайшли прямо посеред вулиці.

Медики намагалися врятувати життя 35-річній громадянці РФ, проте зробити це не вдалося. Померла працювала в готелі Бодрума, передає Hurriyet.

Новини
Стала відома причина зникнення російського футболіста у Туреччині

За словами поліцейських, росіянка могла накласти на себе руки. Її хлопець Мурат повідомив, що Надія перебувала в депресивному стані.

Тіло жінки передали для проведення судмедекспертизи, яка встановить причину смерті.

У Туреччині загадково загинула росіянка

У Туреччині загадково загинула росіянка

pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині на курорті Аланії померла туристка з Росії, яка впала в кому після занять аквааеробікою в готелі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Луговська
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги