На перевалі Дятлова трапилася НП з групою туристів: шукали декілька годин

На Північному Уралі в Росії сполошилися через зникнення на знаменитому перевалі Дятлова туристичної групи з Москви. Восьмеро осіб вирушили в гори цієї місцевості, щоб вшанувати пам'ять дятловців, які загадково загинули в лютому 1959 року.

Москвичі не повернулися до ранку 10 лютого, як було заплановано, і водночас не виходили на зв'язок, пише E1.RU. Але пізніше в пресслужбі регіонального МНС повідомили, що зниклі знайшлися.

"Вони повинні були виїхати сьогодні о восьмій годині ранку. Але досі не повернулися, і зв'язку ніякого з ними немає", – заявив ЗМІ місцевий житель, який працює в силовому відомстві.

Хоча в ГУ МНС в Свердловській області запевнили, що їм інформації про зникнення туристів не надходило. У відомстві зазначили, що на цей час на перевалі Дятлова зареєстровано три туристичні групи і всі вони перебувають на зв'язку.

З'ясувалося, що тривогу про зникнення туристів забили родичі, оскільки не змогли додзвонитися до близьких.

Москвичів шукали в горах декілька годин. Причини відсутності зв'язку з ними невідомі, але рятувальники пізніше зазначили, що з туристами все гаразд. Їх відправили в аеропорт для вильоту в Москву.

Нагадаємо: в ніч на 2 лютого 62 роки тому на Уралі за дивних обставин загинули дев'ятеро туристів із групи Ігоря Дятлова. Про таємницю перевалу Дятлова читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно блогер-конспіролог Валентин Дегтерєв показав знімки загадкових куль на проявленій плівці з фотоапарата, який було знайдено на місці загибелі тургрупи Дятлова в 1959 році на Північному Уралі.