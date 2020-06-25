На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють"
На параді Перемоги солдат розбив вікно машини ФСТ
Перед парадом Перемоги на Червоній площі в Москві в середу, 24 червня, солдат-строковик розбив скло машини Федеральної служби охорони.
Про це повідомив Telegram-канал "112". Інцидент у своїй програмі також описав російський пропагандист Володимир Соловйов.
Попередньо, за вимогою ФСБ в останній момент солдат військової частини №61899 був переведений до резерву. Це нібито стало причиною провокації росіянина.
На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють" Джерело: 112
На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють" Джерело: 112
Він встиг двічі вдарити карабіном по склу, після чого його затримали.
У рапорті, як сказав Соловйов, затриманий заявив: йому здалося, що його опромінюють із машини, яка стояла поруч.
За словами Соловйова, військовому "напекло в голову" і він "дещо втратив контроль над собою".
За фактом події заведено кримінальну справу.
Солдат, який ударив машину. Джерело: 112
Затриманий до служби. Джерело: 112
Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник президента РФ із питань екології та транспорту Сергій Іванов прийшов на парад Перемоги в Москві, надягнувши форму, проте зізнався, що ніколи не служив.