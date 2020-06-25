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На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють"

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Новини Росії
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На параді Перемоги солдат розбив вікно машини ФСТ

На параді Перемоги солдат розбив вікно машини ФСТ

Перед парадом Перемоги на Червоній площі в Москві в середу, 24 червня, солдат-строковик розбив скло машини Федеральної служби охорони.

Про це повідомив Telegram-канал "112". Інцидент у своїй програмі також описав російський пропагандист Володимир Соловйов.

Попередньо, за вимогою ФСБ в останній момент солдат військової частини №61899 був переведений до резерву. Це нібито стало причиною провокації росіянина.

На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють"

На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють" Джерело: 112

На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють"

На параді в Москві солдат зброєю розбив машину ФСО і заявив, що його "опромінюють" Джерело: 112

Він встиг двічі вдарити карабіном по склу, після чого його затримали.

У рапорті, як сказав Соловйов, затриманий заявив: йому здалося, що його опромінюють із машини, яка стояла поруч.

За словами Соловйова, військовому "напекло в голову" і він "дещо втратив контроль над собою".

За фактом події заведено кримінальну справу.

Солдат, який ударив машину.

Солдат, який ударив машину. Джерело: 112

Затриманий до служби.

Затриманий до служби. Джерело: 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник президента РФ із питань екології та транспорту Сергій Іванов прийшов на парад Перемоги в Москві, надягнувши форму, проте зізнався, що ніколи не служив.

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  1. /Новини Росії