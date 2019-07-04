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На очах у матері: в Москві деревом вбило дитину. Відео 18+

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У Москві (Росія) трирічного хлопчика насмерть придавило деревом, що впало. Трагічний інцидент трапився на дитячому майданчику в Басманному районі.

Дитина гралася разом зі своїм братом-близнюком під наглядом матері, пише "Говорить Москва" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

Після сильного пориву вітру дерево тріснуло і впало на дитину. Очевидці відтягли його, але життя малюка врятувати не вдалося.

Місце НП

Місце НП

голос Москви

Повідомляється також, що напередодні, 3 червня, від вітру в Москві постраждали ще кілька осіб. На двох з них впали дерева, на одного – дорожній знак, також ще одну дитину привалило футбольними воротами на поле.

Як писав OBOZREVATEL, в Харківській області в смт Старий Салтів в суботу, 28 червня, в результаті пориву вітру на трьох відпочиваючих впало дерево.

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