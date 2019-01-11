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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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На новый год россиянам подарили ракету, на Рождество – танк

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У берегов Бенина в ночь на второе января бандиты с мачете и Калашниковыми напали на торговое судно и увели с собой шесть граждан России

В любой стране – нет, простите, не в любой, а в любой нормальной – каждый день, пока их не вернут или пока они не погибнут (не дай Бог!) выпуски новостей открывались бы именно этим. У нас тишина.

На новый год нам подарили ракету, на Рождество – фильм "Т-34" - Спасителя в виде танка. Крепка броня и Шойгу уже ни видно из-под наград. Но наш флот не пришел к берегам Бенина, президент не обратился к нации, Мария Захарова не озвучила грозные предупреждения, что не отдадите, мол, живыми и здоровыми - все разнесем, хоть в Бенине, хоть в любой другой суверенной африканской стране, где нашли убежище бандиты. Мы - великая держава, говорите? Незаметно!

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А было бы правильно – и флот, и ультиматум. И прагматически - чтобы знала эта шпана, что воровать граждан России себе дороже. И с точки зрения достоинства страны, которое состоит не в державном звоне, а в защите своих. Да и одобрили бы это граждане из всех или почти всех частей политического спектра. Я бы одобрил.

Но нет этого. Значит, нет этих Вооруженных Сил. Бомбить Сирию, когда у противника вообще нет авиации, есть. Кидать "отпускников" на Донбасс, скрывая потери и отрицая очевидное – есть. Для парадов – есть. А защищать людей – а значит, страну, потому что люди – это и есть страна - нет!

Да, и есть ли сама страна, есть ей наплевать на судьбу своих граждан?

А к Верховному Главнокомандующему вопросов давно нет.

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Автор
Леонід ГозманЛеонід Гозман
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Леонида Гозмана
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Зато европапуасам подарили бумажку написанную на греческом языке!Страна распалась в стране война идет пятый год,экономическая ситуация-живут в долг у мвф,зато тупорезы теперь в очередях стоят на бумажку на греческом языке написанную посмотреть!Я бы им еще зарплаты и пенсии не выдавал,пущай на термос смотрят и радуются!
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Mazur Igor
Mazur Igor
Русня - тупорылая мокша с президентом-педофилом
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Питон Каа
Питон Каа
Везде об этом сказали и все об этом написали, просто Гозман пробухал все праздники и не заметил этого. А меры по освобождению предпринимаются и дипломатические и со стороны спецслужб, которые перед такой козявкой как Гозман не отчитываются.
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Питон Каа
Питон Каа
Kiev Mangust, как так, Порошенко же вроде только бухает? Что, уже и на кокс подсел, бедолага?
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Питон Каа, предпринимается в Рашке только кокс и бухло
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