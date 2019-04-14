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На Москву налетів снігопад: людей попередили про небезпеку

4.7тЧитати матеріал російською

У столиці Росії, Москві, 14 квітня розпочався сильний снігопад, супроводжуваний шквальними поривами вітру.

Через це в місті і області оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Також снігові опади можливі і в Підмосков'ї. Пориви вітру, за даними Гідрометцентру, місцями сягатимуть 15 метрів на секунду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жовтий рівень позначає потенційно небезпечні погодні умови", – уточнили синоптики.

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Штормове попередження в Москві

Штормове попередження в Москві

meteoinfo.ru

Крім цього, в місті можливий град, повідомила в Twitter блогер Lara V.

"За прогнозом в Москві +2, йде вологий сніг, місцями зливовий, часом можливо град, вдень +4 і +6, ранковий сніг перейде в невеликий тривалий дощ зі снігом, який посилиться до вечора", – уточнила вона.

У Москві вночі похолодає до -1, а в передмісті до -3.

Також зима повернулася і в інші центральні області РФ. Сніг та мокрий сніг випав у Калузькій, Тульській, Рязанській, Володимирській та Нижегородській областях, пише агентство "Москва".

Як писав OBOZREVATEL, в березні через погану погоду в російському Санкт-Петербурзі довелося закривати аеропорт.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Снега почти нет, редкие снежинки падают.Обрушился))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинских дивчин,шо вдоль дорог стоят, жалко
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Петришин Роман
Петришин Роман
Макарский Александр, а московських шлюх не шкода.
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вованов вован
вованов вован
Что-то я в Москве не заметил "ливневых снегопадов". Ветер холодный, да, есть такое и какие-то редкие малозаметные снежинки были утром. Честно, для нас это не катаклизм, а обычная весна с привычными нам погодными сюрпризами, поэтому и люди здесь сильные духом и не паникуют.
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