На Москву налетів снігопад: людей попередили про небезпеку

У столиці Росії, Москві, 14 квітня розпочався сильний снігопад, супроводжуваний шквальними поривами вітру.

Через це в місті і області оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Також снігові опади можливі і в Підмосков'ї. Пориви вітру, за даними Гідрометцентру, місцями сягатимуть 15 метрів на секунду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жовтий рівень позначає потенційно небезпечні погодні умови", – уточнили синоптики.

Штормове попередження в Москві meteoinfo.ru

Крім цього, в місті можливий град, повідомила в Twitter блогер Lara V.

"За прогнозом в Москві +2, йде вологий сніг, місцями зливовий, часом можливо град, вдень +4 і +6, ранковий сніг перейде в невеликий тривалий дощ зі снігом, який посилиться до вечора", – уточнила вона.

У Москві вночі похолодає до -1, а в передмісті до -3.

Також зима повернулася і в інші центральні області РФ. Сніг та мокрий сніг випав у Калузькій, Тульській, Рязанській, Володимирській та Нижегородській областях, пише агентство "Москва".

По прогнозу в Москве+2, идёт влажный снег, местами ливневый, временами возможно град, днём+4,+6, утренний снег перейдёт в мелкий продолжительный дождь со снегом который усилится к вечеру, благополучных поездок, будьте внимательны на дорогах, — Lara V (@Lara1841) 14 апреля 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, в березні через погану погоду в російському Санкт-Петербурзі довелося закривати аеропорт.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.