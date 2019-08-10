На мітингу в Москві утворилася тиснява на вході: видовищні фото і відео

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму трапилася тиснява на вході.

Незважаючи на те, що проспект Сахарова, де проходить мітинг, і так вже заповнений, величезна черга не зменшується. Фото і відео публікують у соцмережах очевидці.

За інформацією місцевих ЗМІ, через рамки пройшло вже більше 7,5 тисяч осіб, але, незважаючи на дощ, люди продовжують стягуватися.

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня MDK

Крім того, через те, що всі поспішають на мітинг, в московському метро також утворилися величезні черги.

Допускається, що не всі встигнуть пройти до 16:00. Мітинг повинен завершитися саме в цей час.

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня Baza

До кожної рамки прикріпили камеру "Знак"

Знову ніхто не прийшов pic.twitter.com/iZwFp8eZMR - Ілля Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Очередь на рамках сейчас. Реально тысячи людей стоят в очереди и много уже прошло #митингЗаСвободу pic.twitter.com/ffB0eL5lVt — Денис Стяжкин (@styazshkin) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

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