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На мітингу в Москві утворилася тиснява на вході: видовищні фото і відео

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У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму трапилася тиснява на вході.

Незважаючи на те, що проспект Сахарова, де проходить мітинг, і так вже заповнений, величезна черга не зменшується. Фото і відео публікують у соцмережах очевидці.

За інформацією місцевих ЗМІ, через рамки пройшло вже більше 7,5 тисяч осіб, але, незважаючи на дощ, люди продовжують стягуватися.

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня

MDK

Крім того, через те, що всі поспішають на мітинг, в московському метро також утворилися величезні черги.

Допускається, що не всі встигнуть пройти до 16:00. Мітинг повинен завершитися саме в цей час.

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня

Черга біля входу на мітинг в Москві 10 серпня

Baza

До кожної рамки прикріпили камеру

До кожної рамки прикріпили камеру

"Знак"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Войти то успеют,да не все успеют выйти.)))
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