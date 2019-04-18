|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

На металобрухт: флот Росії зазнав чергового фіаско з кораблями

6.2тЧитати матеріал російською

Частина російського флоту: шість російських атомних крейсерів і підводних човнів потрапили під утиль, незважаючи на заплановану раніше модернізацію.

На металобрухт пустять два важкі атомні ракетні крейсери "Адмірал Ушаков" і "Адмірал Лазарєв", а також чотири атомні підводні човни К-448 "Данило Московський", К-221 "Петропавловськ-Камчатський", К-433 "Святий Георгій Побідоносець" і К-232 "Подольск", пишуть "Известия".

Повідомляється, що на знищення морських суден із бюджету РФ витратять 2,7 мільярда рублів. Майже третина цієї суми піде на роботи з розбирання атомного підводного човна "Подольск", які обійдуться в 975 мільйонів рублів.

Новини
Атака з Азовського моря: експерт розповів, як Росія може використовувати свій флот для агресії

Зазначається, що атомні крейсери прослужили понад 30 років, тому корпус і основні системи вже зносилися. Тож у Росії вважають, що безглуздо витрачати великі гроші на ремонт і переозброєння суден.

Флот Росії

Флот Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-морські сили Росії є небоєздатними проти США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
6
36
Смішно
26
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Питере 23 апреля заложат два атомных крейсера типа Петр Великий.по вооружению будет превосходить весь 6 флот США.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Утилизированные подлодки заменят на атомные субмарины проекта «Борей» и многоцелевые «Ясени».
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Классная статья для свiдомо МАНДАйнутого бидла!!! Рагульё схавает МОЩНО!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки