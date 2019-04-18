На металобрухт: флот Росії зазнав чергового фіаско з кораблями

Частина російського флоту: шість російських атомних крейсерів і підводних човнів потрапили під утиль, незважаючи на заплановану раніше модернізацію.

На металобрухт пустять два важкі атомні ракетні крейсери "Адмірал Ушаков" і "Адмірал Лазарєв", а також чотири атомні підводні човни К-448 "Данило Московський", К-221 "Петропавловськ-Камчатський", К-433 "Святий Георгій Побідоносець" і К-232 "Подольск", пишуть "Известия".

Повідомляється, що на знищення морських суден із бюджету РФ витратять 2,7 мільярда рублів. Майже третина цієї суми піде на роботи з розбирання атомного підводного човна "Подольск", які обійдуться в 975 мільйонів рублів.

Зазначається, що атомні крейсери прослужили понад 30 років, тому корпус і основні системи вже зносилися. Тож у Росії вважають, що безглуздо витрачати великі гроші на ремонт і переозброєння суден.

Флот Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-морські сили Росії є небоєздатними проти США.

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