На масовому мітингу в Москві помітили зірок: хто виступив проти Кремля

Протест у столиці Росії Москві на проспекті Сахарова під гаслом "Відпускай" підтримали російські зірки.

Так, на мітинг вийшов репер Face, заявивши, що виступає за звільнення фігурантів "московської справи", передає "Русская служба ВВС" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я тут для того, щоб політв'язнів звільнили", – сказав він.

На акції також помітили відомого російського блогера Юрія Дудя, який був обв'язаний російським прапором, кіноактрису Олександру Бортіч, актрису, телеведучу, співачку Тетяну Лазарєву.

Юрій Дудь (у центрі) Peopletalk

Юрій Дудь Медуза

Face ВВС

Олександра Бортіч Telegram-канал "Номенклатура"

Остання виступила на сцені. Вона згадала, що востаннє виходила на мітинг у 2011 році, але гасла не змінилися: "За чесні вибори!" "У Москві зникає страх", – цитує ведучу "Медуза".

На сцені виступили і музикант Олексій Кортнєв, московська група "Хадн дадн".

Нагадаємо, мітинг незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) влада узгодила на 20 тисяч осіб. Він пройшов у столиці РФ 29 вересня.

"Це акція підтримку фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням", – пояснили організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особливий резонанс набула справа Павла Устинова. 16 вересня стало відомо, що суд у Москві засудив актора на 3,5 роки колонії загального режиму нібито за нанесення фізичної шкоди бійцеві ОМОНу під час акції 3 серпня.

Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі. Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора.

За Устинова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших.

20 вересня Мосміськсуд за клопотанням Генпрокуратури РФ змінив Устинову запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

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