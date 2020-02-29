На "Марш Нємцова" в Москві принесли прапори України. Відеофакт

У суботу, 29 лютого, в Москві (Росія) на марш пам'яті вбитого російського політика Бориса Нємцова принесли прапори України і Євросоюзу.

Про це повідомляє "Медуза", учасники маршу пройдуть від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова.

Станом на 13:30, за даними "Білого лічильника", на марш пам'яті прийшли 14,4 тисячі осіб.

Прапор України на марші Скріншот

Відзначається, що крім російських та українських прапорів, в голові колони розтягнули банер з написом "Замовник вбивства повинен сидіти". Також люди несуть банер "Московське справа має бути припинена".

Марш пам'яті Нємцова Скріншот

Додамо, що російські поліцейські через мегафони віщали, що згідно із законом учасники масового заходу не можуть приховувати обличчя, в тому числі використовувати маски.

Марш пам'яті Нємцова Скріншот

Марш пам'яті Нємцова в Москві Скріншот

Марш пам'яті Нємцова в Москві Скріншот

Нагадаємо, що п'ять років тому в Москві був убитий російський опозиційний політик Борис Нємцов. Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму

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