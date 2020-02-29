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29 лютого • оновлено в 14:58
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На "Марш Нємцова" в Москві принесли прапори України. Відеофакт

7.9т
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У суботу, 29 лютого, в Москві (Росія) на марш пам'яті вбитого російського політика Бориса Нємцова принесли прапори України і Євросоюзу.

Про це повідомляє "Медуза", учасники маршу пройдуть від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова.

Станом на 13:30, за даними "Білого лічильника", на марш пам'яті прийшли 14,4 тисячі осіб.

Прапор України на марші

Прапор України на марші

Скріншот

Відзначається, що крім російських та українських прапорів, в голові колони розтягнули банер з написом "Замовник вбивства повинен сидіти". Також люди несуть банер "Московське справа має бути припинена".

Марш пам'яті Нємцова

Марш пам'яті Нємцова

Скріншот

Додамо, що російські поліцейські через мегафони віщали, що згідно із законом учасники масового заходу не можуть приховувати обличчя, в тому числі використовувати маски.

Марш пам'яті Нємцова

Марш пам'яті Нємцова

Скріншот

Марш пам'яті Нємцова в Москві

Марш пам'яті Нємцова в Москві

Скріншот

Марш пам'яті Нємцова в Москві

Марш пам'яті Нємцова в Москві

Скріншот

Нагадаємо, що п'ять років тому в Москві був убитий російський опозиційний політик Борис Нємцов. Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Бориса Нємцова
Особа
Борис Нємцов
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Kom AV
Kom AV
Все мои знакомые по сей день уверены что Немцов сакральная жертва оппозиции, ну типа как у вас небесная сотня. Сами положили, сами объявили святым. Что либо доказать нельзя, но его смерть никому была не нужна, кроме как оппозиции в качестве "флага". Веселился великовозрастный юныш с украинскими малолетками, ну что скажешь - кризис среднего возраста, а так никому не мешал. Ну а про флаги, совсем интересно, а кого они в Росссии раздражают? Ну ходят украинцы и юродивые с ними, пускай ходят. Было бы интересно узнать реакцию украинцев на появление флага РФ на демонстрации в Киеве?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Флаги? уркаины? Флаги есть у суверенного государства, а у желто-синего территориального образования есть только символ.... желто-синий символ предательства мазепы, дарованный шведским королем.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кому интересно это стадо лузеров, кроме Обоза?
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