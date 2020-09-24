На квартиру Навального в Москві наклали арешт за позовом "кухаря Путіна"
Приводом для арешту квартири Навального став позов компанії "Московський школяр", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним
З квартири опозиціонера не виселять, але продати, подарувати або закласти своє житло він тепер не може
Також за позовом "Московського школяра" були арештовані рахунки Навального
Судові пристави наклали арешт на квартиру опозиційного політика Олексія Навального в Москві.
Як повідомила в Twitter прессекретар "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, приводом став судовий позов комбінату харчування "Московський школяр", який пов'язують з олігархом Євгеном Пригожиним ("кухарем Путіна").
З квартири в Мар'їно опозиціонера не виселять, але продати, подарувати або закласти своє житло він тепер не може, пояснила Ярмиш.
Також за позовом "Московського школяра" були арештовані рахунки Навального.
Нагадаємо, в 2019 році ФБК звинуватив компанію у спалаху дизентерії в московських школах і дитячих садах. Суд постановив стягнути з фондівці 88 мільйонів рублів на користь "Московського школяра".
26 серпня, коли Навальний знаходився в комі на лікуванні в Німеччині, Пригожин викупив у "Московського школяра" борг опозиціонера.
Пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ- Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020
Як писав OBOZREVATEL, газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за серію розслідувань про режим Володимира Путіна в Росії. Значна їх частина була присвячена Євгену Пригожину, якого називають "кухарем Путіна", оскільки його компанії організовували банкети для Кремля.
З Пригожиним також пов'язують ПВК "Вагнера", найманці якої воювали на Донбасі, в Сирії і Африці.