На квартиру Навального в Москві наклали арешт за позовом "кухаря Путіна"

Судові пристави наклали арешт на квартиру опозиційного політика Олексія Навального в Москві.

Як повідомила в Twitter прессекретар "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, приводом став судовий позов комбінату харчування "Московський школяр", який пов'язують з олігархом Євгеном Пригожиним ("кухарем Путіна").

З квартири в Мар'їно опозиціонера не виселять, але продати, подарувати або закласти своє житло він тепер не може, пояснила Ярмиш.

Також за позовом "Московського школяра" були арештовані рахунки Навального.

Нагадаємо, в 2019 році ФБК звинуватив компанію у спалаху дизентерії в московських школах і дитячих садах. Суд постановив стягнути з фондівці 88 мільйонів рублів на користь "Московського школяра".

26 серпня, коли Навальний знаходився в комі на лікуванні в Німеччині, Пригожин викупив у "Московського школяра" борг опозиціонера.

Пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Як писав OBOZREVATEL, газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за серію розслідувань про режим Володимира Путіна в Росії. Значна їх частина була присвячена Євгену Пригожину, якого називають "кухарем Путіна", оскільки його компанії організовували банкети для Кремля.

З Пригожиним також пов'язують ПВК "Вагнера", найманці якої воювали на Донбасі, в Сирії і Африці.