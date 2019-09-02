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2 вересня • оновлено в 11:53
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На курорті в Туреччині у росіянки вирізали органи: з'явилися подробиці

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У 16-річної росіянки, яка померла в турецькій Аланії, дійсно вилучили частину органів.

Інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Туреччини у відповідь на запит "ТВК Красноярськ". Органи вилучили для того, щоб провести посмертні токсикологічні та гістопатологічні дослідження.

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За інформацією відомства, тіло було передано жандармерії під контролем прокурора для розтину, під підпис і протокол судового розгляду.

"Зразки тканин, взяті під час розтину, зберігаються відповідно до правил і доставляються сім'ї на запит", – пояснює в листі регіональний директор із охорони здоров'я Унал Хюлюр.

На курорті в Туреччині у росіянки вирізали органи: з'явилися подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батьки запідозрили, що у дитини нібито вилучили внутрішні органи. Лікарі запевнили – вона надійшла у важкому стані, а інформація про вилучення органів – наклеп.

Сім'я Ланшакових на початку липня вирушила до Туреччини. На дев'ятий день дівчина-підліток поскаржилася на біль у животі й була доставлена в приватну клініку. Звідти її, за словами батьків, перенаправили в іншу установу, де діагностували гострий апендицит.

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Туреччина Аланья
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