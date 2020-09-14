На Красноярськ обвалилися рої комах. Відео

Кирило Лютий Новини Росії 20:10, 14.09.2020

На російський Красноярськ обрушилися рої комах.

Як передають місцеві жителі в соціальних мережах, на вулицях буквально доводиться відбиватися від роїв білих і зелених мошок. Також вони ускладнили рух для водіїв, діставшись навіть до доріг.

За словами фахівців, найбільше в місто злетілися златоглазок, ці комахи часто мешкають в містах. Експерти вважають, що причина навали полягає в жаркій осені.

Місцеві медики запевнили, що нашестя комах не несе небезпеки для людей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Ібіці зафіксували нашестя тигрових комарів, які є переносниками таких небезпечних хвороб, як вірус Зіка, малярія і жовта лихоманка.

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