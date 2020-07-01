На Красній площі активісти влаштували демарш обнуленню Путіна: їх затримала поліція
На Красній площі затримали вісім учасників акції "2036", які лягли на бруківці, сформувавши ці цифри своїми тілами.
Про це в середу, 1 липня, повідомив Telegram-канал "Правозащита Открытки". 2036 – це рік, до якого президент Росії Володимир Путін зможе залишатися главою держави в разі закріплення змін до Конституції РФ.
Серед учасників були муніципальні депутати Басманного району Москви Люся Штейн і Віктор Котов, члени руху Pussy Riot Олександр Софєєв і Ніка Нікульшина, а також активісти Марія Безверха, Гоша Кожевников, Ліза Самойлова і Марія Тимофєєва. Всіх їх доставили до відділу МВС Росії по району Китай-місто.
До одного із затриманих застосували насильство, але потім всіх відпустили без складання протоколу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК РФ оприлюднив перші попередні результати загальноросійського голосування по поправках до Конституції, що передбачають обнуління термінів президента РФ Володимира Путіна.