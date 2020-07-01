На Красній площі активісти влаштували демарш обнуленню Путіна: їх затримала поліція

На Красній площі затримали вісім учасників акції "2036", які лягли на бруківці, сформувавши ці цифри своїми тілами.

Про це в середу, 1 липня, повідомив Telegram-канал "Правозащита Открытки". 2036 – це рік, до якого президент Росії Володимир Путін зможе залишатися главою держави в разі закріплення змін до Конституції РФ.

Серед учасників були муніципальні депутати Басманного району Москви Люся Штейн і Віктор Котов, члени руху Pussy Riot Олександр Софєєв і Ніка Нікульшина, а також активісти Марія Безверха, Гоша Кожевников, Ліза Самойлова і Марія Тимофєєва. Всіх їх доставили до відділу МВС Росії по району Китай-місто.

До одного із затриманих застосували насильство, але потім всіх відпустили без складання протоколу.

На Красній площі активісти виклали тілами цифру 2036 (Telegram-канал "Правозащита Открытки")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК РФ оприлюднив перші попередні результати загальноросійського голосування по поправках до Конституції, що передбачають обнуління термінів президента РФ Володимира Путіна.