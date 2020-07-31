На кордоні з Україною затримали контрабандиста, який йшов на таран – ФСБ

У Ростовській області на кордоні з Україною російські прикордонники затримали контрабандиста, який намагався їх протаранити машиною.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії по регіону. Наряд застосував зброю, порушник отримав поранення.

"У районі населеного пункту Григорівка співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області припинено контрабандну угоду з незаконного переміщення через кордон великої партії товарів народного споживання. При затриманні порушник не виконав законні вимоги прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися на російській території, направивши свій автомобіль на прикордонників, при цьому небезпечно маневруючи і створюючи загрозу їхньому життю та здоров'ю", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що прикордонному наряду довелося застосувати зброю, сам зловмисник затриманий, отримавши поранення стегна, йому надана необхідна медична допомога. В даний час його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

За даними ФСБ, контрабандисти намагалися перемістити свій товар через кордон поза встановленим пунктом пропуску, перекинули його в автомашину УАЗ-452 без державних реєстраційних номерів, що пыдыйшла з російської сторони. За попередньою оцінкою, загальна вартість затриманої контрабанди перевищує 2,5 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в акваторії Азовського моря російські прикордонники затримали "маломірне судно" з чотирма рибалками на борту. Ними виявилися громадяни України. Затриманих доставили до окупованої Керчі для подальшого розгляду.