На Камчатці сталася масштабна екологічна катастрофа: подробиці, фото та відео

У Камчатському краї Росії через масштабного забруднення акваторії в районі бухт Авачинської затоки масового почали гинути морські тварини.

У зв'язку з цим Слідчий комітет РФ почав розслідування, повідомляють РІА Новини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На берег Авачинської затоки викинуло багато морських тварин. кадр відео

За попередніми даними, в прибережні води з невстановленого джерела потрапили нафтові вуглеводні і феноли підвищеної концентрації.

Першими про подію заявили місцеві серфери. У них після перебування у воді почали опухати очі і з'явилося роздратування на шкірі. Також за їхніми словами, багато трупів на дні бухти, а вода стала в'язкою.

Користувачі соцмереж почали поширювати фото і відео з пляжу з безліччю мертвих морських зірок, їжаків, восьминогів і ларг.

Серед загиблих морських тварин є восьминоги. кадр відео

Фахівці взяли проби морської води, повітря і піску. В результаті з'ясувалося, що вміст нафтопродуктів у воді перевищено в 3,6 рази, фенолів – в 2,5 рази. Місцевим жителям рекомендували не ходити на пляж.

Головний науковий співробітник лабораторії морської екотоксикології Тихоокеанського океанологічного інституту імені В.І. Іллічова ДВО Російської академії наук, доктор біологічних наук Володимир Раков пояснив, що забруднення акваторії – це екологічна катастрофа регіонального масштабу.

Води в Авачинській затоці виявилися забрудненими. Google Maps

"Вода рухлива, і коли в неї потрапляє речовина, схожа за щільністю, вона поширюється по всій товщі води. Судячи з того, що викинуті мертві молюски, інші донні мешканці, швидше за все, забруднююча речовина поширилася по всій товщі води", – зазначив Раков.

Він підкреслив, що при витоку нафтопродуктів, які утворюють плівку на поверхні води, виставляються бонові загородження, але якщо, наприклад, це гептил, метанол, інший отруйний хімікат, то нейтралізувати його в морі складно.

Раков додав, що гептил – це компонент ракетного палива. Саме він обговорюється серед можливих джерел забруднення, тому що на Камчатці знаходиться військовий полігон, де проводяться пуски ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свердловській області Росії в річку Вільхівка, яка протікає в 5 км від Білоярської АЕС, потрапила радіоактивна вода.